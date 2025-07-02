Песков заявил о попытках Киева спровоцировать Баку против Москвы

Песков: Киев пытается спровоцировать разногласия между Россией и Азербайджаном

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Даже то, что стало первопричиной – следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России. Ну, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане. В Азербайджане задержали граждан России, которых подозревают во входе в преступные группы.

Обострение отношений между Москвой и Баку связали с реакцией Азербайджана на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ, а также с арестом в Азербайджане руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы поддержки территориальной целостности Украины и ситуацию в отношениях между Баку и Москвой.