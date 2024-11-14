Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.10 комментариев
Блогера Юсубова внесли в перечень террористов за возбуждение ненависти к русским
Блогер Амид Юсубов, осужденный за возбуждение ненависти к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга.
«Юсубов Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия», – говорится в базе, сообщает РИА «Новости».
Юсубов ранее был осужден на три с половиной года в колонии общего режима за распространение поста, содержащего ненависть к русским. Его признали виновным по статьям 280 и 282 УК РФ, касающимся публичных призывов к экстремистской деятельности и возбуждению ненависти или вражды.
Суд в Петербурге установил, что в сентябре 2023 года Юсубов оставил голосовые сообщения в Telegram, в которых содержались скрытые призывы к ненависти и угрозы насилия против русских. Экспертиза подтвердила наличие признаков возбуждения вражды.
Юсубов признал свою вину по статье 280 УК РФ, но оспорил квалификацию своих действий по статье 282, считая, что они должны подпадать под статью 20.3.1 КоАП РФ, что подразумевает менее строгое наказание.
Ранее в России включили правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, внесенную в реестр иноагентов, в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.