Запуск частной японской ракеты со спутником закончился взрывом

Первый запуск частной японской ракеты-носителя Kairos с правительственным спутником завершился взрывом

Tекст: Антон Антонов

Запуск спутника должен был стать первым, полностью осуществленным усилиями частной японской компании. Пуск проводила компания Space One с собственной стартовой площадки. Обломки ракеты упали в горах рядом с местом старта, с места их падения поднимается столб густого дыма, передает ТАСС.

Напомним, это не первый провал при попытке запуска частной ракеты в Японии. Успешный запуск первой в Японии частной ракеты МОМО состоялся в 2019 году.