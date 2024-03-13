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Запуск частной японской ракеты со спутником закончился взрывом
Первый запуск частной японской ракеты-носителя Kairos с правительственным спутником завершился взрывом
Через несколько секунд после пуска в японской префектуре Вакаяма частная японская ракета-носитель Kairos с правительственным спутником взорвалась, сообщают информационные агентства.
Запуск спутника должен был стать первым, полностью осуществленным усилиями частной японской компании. Пуск проводила компания Space One с собственной стартовой площадки. Обломки ракеты упали в горах рядом с местом старта, с места их падения поднимается столб густого дыма, передает ТАСС.
Напомним, это не первый провал при попытке запуска частной ракеты в Японии. Успешный запуск первой в Японии частной ракеты МОМО состоялся в 2019 году.