Япония запустила первую в стране частную ракету

Состоялся успешный запуск первой в Японии частной ракеты МОМО, сообщают СМИ.

Interstellar Technologies провела успешный запуск с третьей попытки. Ракета, на которой можно разместить приборы наблюдения весом до 20 кг, достигла высоты 100 км.

К 2023 году компания рассчитывает вывести на орбиту ракету со спутником на борту, МОМО для запуска спутников не предназначена, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Напомним, предыдущие две попытки запуска были неудачными.

MOMO – ракета длиной 10 м и диаметром 50 см. Она весит около тонны.

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