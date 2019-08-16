В администрации Трампа заговорили о включении Гренландии в состав США

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что президент США Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию.

По словам источников издания, «Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики». В этой связи советники Трампа обсуждали возможность расширения военного присутствия США в Арктике путем приобретения Гренландии, передает ТАСС.

По сведениям источников издания, Трамп еще в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. В тот раз американский лидер также поинтересовался у своих советников, следует ли Вашингтону пытаться купить остров.

При этом в публикации утверждается, что некоторые из советников Трампа «поддержали идею», посчитав этот шаг экономически целесообразным. Другие же представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом.

Издание напоминает, что Трамп планирует посетить Данию в начале следующего месяца.

Напомним, в конце июля Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику». В это же время в Гренландии было зафиксировано аномальное таяние ледников.

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