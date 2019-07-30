Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Новая Арктическая стратегия Пентагона является шагом вперед в борьбе за освоение Арктики, однако этого недостаточно - Вашингтон проигрывает России и даже Китаю в этом регионе, пишет Хал Брэндс в Bloomberg.

Автор пишет, что Арктика – это регион, значение которого меняет геоэкономику и геополитику всего мира. Администрация Дональда Трампа на словах уделяет Арктике много внимания, но действий пока недостаточно, говорится в статье Bloomberg.

Брэндс указывает, что Россия наращивает свои мощности и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами в Арктике, увеличивает активность в регионе и Китай.

В США тоже начинают понимать важность Арктики в том числе в случае возможного конфликта. Автор называет Берингов пролив потенциальным Персидским заливом будущего. По его словам, Пентагон в качестве ответа намерен проводить в регионе больше учений, собирается подготовить две экспедиционные бригады Корпуса морской пехоты для работы в арктических условиях, а также усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых проходов между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Однако проблемы у США остаются, пишет автор статьи, указывая, в частности, на «зияющую пропасть между целями и ресурсами». По его словам, Россия имеет 14 ледоколов и шесть новых арктических баз. Арктические возможности Китая гораздо слабее, но они растут. А возможности США, пишет Брэндс, просто отсутствуют - у страны есть только один тяжелый ледокол.

Кроме того, есть проблемы со взглядами союзников на регион – так, Канада тоже претендует на Северо-Западный проход как на свои территориальные воды, что противоречит взглядам США на международное право. Также, пишет автор, есть явное несоответствие стратегии в Арктике с политикой по климату, где Вашингтон решил отказаться от усилий по решению общемировой проблемы.

В июле замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что Америке нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией в Арктике.