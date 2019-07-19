Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с Россией

Чтобы конкурировать с Россией в Арктике, нужны шесть новых ледоколов, заявил замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.

Сейчас у США имеется только один 40-летний ледокол, заявил Дэниэл Абель, поэтому срочно требуется еще не менее шести, причем половина из них должна быть «тяжелыми», передает РИА «Новости».

На конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС американский вице-адмирал сообщил, что в Арктике появилось полдюжины новых российских баз и столько же новых ледоколов.

Командующий Береговой охраной США Карл Шульц указал, что «с точки зрения того, как Россия смотрит на мир, Арктика имеет ключевое значение», а вот Вашингтон «рассматривает Арктику как нечто далекое», передает ТАСС. При этом он заявил, что «у России имеются десятки ледоколов», а у США «есть два». По данным открытых источников, у США помимо «Полар Стар» (Polar Star) есть также «Полар Си» (Polar Sea), но его перестали использовать несколько лет назад. Шульц подчеркнул, что «протяженность арктического побережья России огромна», а с «точки зрения безопасности и милитаризации Арктики, это место является потенциальной зоной будущих распрей». Он считает, что Вашингтон должен быть обеспокоен тем, что Россия в Арктике далеко впереди США, а также «по поводу набирающего агрессию Китая, который активно старается изменить правила игры». На вопрос о том, нужно ли укреплять сотрудничество с Россией в военной сфере, Шульц ответил, что у Москвы и Вашингтона есть «соглашение о поисково-спасательных операциях» в Арктике. Он выразил уверенность в необходимости диалога с Россией. По его словам, США хотят, чтобы Арктика «была мирной и безопасной для окружающей среды», но реальное положение дел иное. Напомним, в США заявили об угрозе от российских кораблей в Арктике.

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