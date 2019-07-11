В США заявили об угрозе от российских кораблей в Арктике

Находящиеся в Арктике корабли России несут на себе крылатые ракеты, способные нанести удар по США и Канаде, об этом заявил генерал Марк Милли, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы комитета начальника штабов (КНШ) ВС США.

«В Арктике Россия развертывает надводные корабли, вооруженные предназначенными для поражения наземных целей и береговой обороны крылатыми ракетами, которые повышают ее [России] способность контролировать большой участок Северного морского пути и могут нанести удар по Соединенным Штатам и Канаде», – сообщил Милли в ответах на вопросы законодателей перед началом слушаний в Конгрессе по его кандидатуре, передает ТАСС.

Милли добавил, что «Китай менее активен в Арктике», но расширяет свое присутствие в регионе для получения доступа к морским путям.

Ранее командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявлял, что российские ракеты могут достигнуть американской территории за 15 минут.