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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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Не забудьте навсегда выключить телевизор

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          Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить Арктику   27 февраля 2019, 14:04
          Фото: Н. М. Аввакумов
          Текст: Михаил Мошкин,
          Оксана Борисова

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          Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь.

          Во вторник президент подписал указ, по которому Минвостокразвития переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обновленной структуре приданы новые функции: она будет отвечать за выработку государственной политики (и за создание правовой базы) «в сфере развития Арктической зоны России».

          Напомним, в январе Путин уже одобрил предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о введении должности первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, ответственного за Арктическую зону, а также о переименовании всего министерства.

          Курировать тему Арктики в Минвостокразвития поручили уроженцу подмосковного Одинцово Александру Крутикову, который до 2014 года был первым замглавы администрации Одинцовского муниципального района. В сентябре 2014-го Крутиков стал победителем отбора в управленческую команду Дальнего Востока, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) – и был назначен замдиректора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития.

          Как отмечал в январе «Коммерсантъ», министерству, которым руководит Александр Козлов, разрешили увеличить штат. Медведев заявил о желании вывести на системный уровень работу чиновников по развитию макрорегиона, в который Белый дом до 2025 года собирается вложить 190 млрд рублей.

          До сих пор Арктику курировал только «дальневосточный» вице-премьер Юрий Трутнев, но Медведев потребовал отныне сделать работу более системной. По словам Трутнева, работать на Арктику будут и дальневосточные институты развития: Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

          Первые задачи обновленного министерства на арктическом направлении обрисовал Трутнев, который также недавно возглавил госкомиссию по Арктике. «Министерство должно стать центром компетенций: в Арктике сегодня нет общей системы поддержки, системы преференций.

          Приходя на Дальний Восток, люди знают, какими дополнительными льготами они могут пользоваться. В Арктике этого нет.

          Есть преференции для частных проектов, но какой-то общей преференциальной системы нет», – цитировал Трутнева «Интерфакс»

          Заметим, что решение о передаче полномочий именно Минвостокразвития вполне естественно, поскольку в состав Арктической зоны и так входят два дальневосточных региона – частично Якутия и полностью Чукотка. Кроме того, Минвостокразвития курирует два крупных арктических проекта – создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в камчатской Бечевинской бухте и освоение месторождения меди Баимской рудной зоны на Чукотке.

          В середине января по предложению Минвостокразвития была расширена территория опережающего развития в Чукотском автономном округе. Она приросла двумя участками в Билибинском районе – здесь планируется начать инвестиционные проекты по освоению и разработке цветных металлов месторождений упомянутой выше Баимской рудной зоны.

          Как пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов, в вопросе развития Севморпути ответственность возлагается на Росатом и Минтранс.

          «Росатом формирует команду и расширяет свои полномочия на данном направлении. При этом существует Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Она является организационным органом, который может обеспечить межведомственное взаимодействие», – пояснил Ремизов.

          У госкомиссии по Арктике нет своего аппарата. «Но для того, чтобы осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие, нужно опираться на структуру, на аппарат, который может выполнять информационные, аналитические и организационные функции, – отмечает Ремизов. – Поэтому и возникали идеи создания агентства по Арктике – но они были несколько раз отвергнуты в правительстве. В итоге было принято решение: эту роль можно возложить на Министерство развития Дальнего Востока – учитывая тот факт, что госкомиссию возглавляет Трутнев, и он же курирует Минвостокразвития».

          По оценке Ремизова, прежде всего подразумевается, что само дальневосточное (а теперь и арктическое) министерство не сможет выполнять межведомственную координацию, для того и потребовалась госкомиссия.

          Но, отметим, создание «административного кулака» – это не просто очередная бюрократическая оптимизация. Создание «министерства Арктики» преследует стратегические цели.

          Северный морской путь, который торили российские и советские полярники – Вилькицкий, Шмидт, папанинцы и челюскинцы, в современную эпоху приобретает стратегическое значение, и экономическое, и геополитическое. Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме, особо подчеркнул: по Севморпути в этот момент проходило первое контейнерное судно ледового класса – от Владивостока до Санкт-Петербурга с заходом предварительно в корейский Пусан и затем в германский Бремерхафен. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, до сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь же СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением.

          Неудивительно, что к Арктике проявляют особый интерес западные державы – стоит вспомнить и об учениях НАТО в Норвегии, и об усилении контингента морской пехоты США в той же Норвегии. И наконец, не будем забывать о требовании американцев превратить Севморпуть в «транспортную артерию, открытую для всего мирового сообщества». Поэтому очевидно, что вопрос развития Арктики и эффективного контроля заполярных территорий России и прилегающих морей – вопрос, имеющий жизненно важное значение.


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