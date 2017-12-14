Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...

Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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          Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

          Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в Мурманск   28 апреля 2018, 22:02
          Фото: Антон Ваганов/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом?

          Первая в России и мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» в субботу отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск, и далее – в порт Певек на северном побережье Чукотки. Путь предстоит не только дальний, но и долгий.

          Буксировка займет от 18 до 20 суток и обойдется в 475 млн рублей. Плавучую атомную станцию (если быть точным, плавучий энергоблок – ПЭБ) повезут вокруг Скандинавии, мимо Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. В Мурманске энергоблок зарядят ядерным топливом – низкообогащенным ураном. Вторая часть маршрута, от Мурманска до Чукотки по Севморпути, начнется только в июне – июле следующего года. Так, во всяком случае, обещают в концерне «Росэнергоатом» – структуре Росатома, отвечающей за постройку «Академика Ломоносова».

          По оценке Росэнергоатома, с 2020 года первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, или «плавучка», как такие станции называют атомщики) начнет снабжать светом и теплом жителей Чукотки. Реакторные установки такой ПАТЭС, как «Академик Ломоносов», могут вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и дать свет и тепло для города с населением свыше 200 тыс. человек. Для понимания, в «столице» Крайнего Севера Мурманске живет около 300 тыс., а в Норильске – менее 200 тыс. Пока что в планах разместить плавучие АЭС у камчатского Вилючинска (где располагается база подлодок Тихоокеанского флота) и, возможно, у таймырской Дудинки – в этом заинтересован Газпром. Но то, что местом швартовки первой «плавучки» стал именно чукотский порт Певек, на первый взгляд вызывает вопросы.

          Ведь именно недалеко от Певека находится Билибинская атомная теплоэнергоцентраль – единственная в мире АЭС, расположенная в зоне вечной мерзлоты. Но станция, построенная в 1977 году, технологически устарела, объяснял в интервью сайту Минвостокразвития глава дирекции Росэнергоатома по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев. Еще больше устарела находящаяся в том же районе Чаунская угольная ТЭЦ, построенная в 1944 году и работающая еще на трофейном и поставленном по ленд-лизу оборудовании. Этот дальний край (больше 1000 км от Магадана, более 600 – от Анадыря) – один из крупнейших центров золотодобычи. И при этом район изолированный, следовательно, и требующий «плавучки» в первоочередном порядке.

          Это очевидный факт. Столь же очевидной представляется и выгода от плавучих атомных станций для «северов» в целом. Предполагается, что реакторные установки ПАТЭС наподобие «Академика Ломоносова» смогут в течение 35–40 лет обеспечивать электричеством и портовые города, и арктические газовые и нефтяные платформы. Единственное, что будет требоваться, – раз в три–четыре года проходить дозаправку топливом (на это время к нужному берегу можно будет подогнать другую «плавучку») и раз в 10 лет проходить капремонт.

          Возникает резонный вопрос – насколько это выгоднее традиционного «северного завоза». Позицию Росатома на этот счет еще в 2010 году озвучил глава госкорпорации – тогда им, напомним, был Сергей Кириенко, ныне первый замруководителя администрации президента. «Каждый, кто сталкивался с тем, что такое завезти по Северному завозу дизельное топливо и во что выходит затем цена этой электроэнергии, понимает – многие месторождения и города на Севере не развиваются, потому что не имеют доступа к дешевому и эффективному источнику энергии», – подчеркивал Кириенко.

          Судя по прошлогоднему исследованию Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), тарифы на электроэнергию в 15 северных регионах достигают 20–237 рублей за киловатт-час, в 5–55 раз выше средних по России. Это критично для тех районов Севера, где нет поблизости месторождений угля или газа. С другой стороны, атомщики настаивают: себестоимость электроэнергии на ПАТЭС приблизительно равна оптовым ценам на электроэнергию в Центральной России.

          Выходит, что плюсы очевидны. Да и создание плавучих электростанций – не такое уж неслыханное дело для нашей промышленности. Плавучие генераторные электростанции (ПЛЭС) «Северное сияние», работавшие на газе и дизтопливе, строились в Советском Союзе с 1969 года.

          Всего было создано шесть таких станций. Правда, не сгоревшей и не разобранной на металлолом осталась лишь одна, 1978 года постройки – она обслуживает «Северные электросети» в Надыме. Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» – достойная и давно ожидаемая смена советскому ноу-хау. Однако строилась первая в мире «плавучка» слишком долго и обошлась намного дороже, чем было заявлено изначально.

          Булат Нигматулин, замглавы Минатома России в 1998–2002 годах, а ныне директор Института проблем энергетики и член Ядерного общества РФ, вспомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД:

          «Первый документ по «плавучке» был подписан мной, и было это в 2001 году. По-хорошему, на торжественное открытие надо было бы пригласить меня, и Александра Полушкина, который тогда был директором по развитию Росэнергоатома. Полушкин убедил меня, что нужно дать деньги на взаимозачет по бартеру для финансирования «плавучки». По памяти, для меня это было тогда 50 миллионов долларов. Будем считать, что доллар у нас в тех ценах в три раза подешевел или подорожал, и сегодня это примерно 150 млн. Теперь 150 млн долларов и умножаем на 60 – получится примерно 10 млрд рублей. А по итогу в реальности она обошлась почти в 30 млрд рублей. То есть цена еще в три раза больше».

          Нигматулин с сожалением отмечает:

          при такой стоимости самой плавучей АЭС выгода в сравнении с северным завозом сейчас представляется сомнительной.

          Удорожание произошло потому, что станцию и проектировали долго, и строили долго. В 2010 году обещали сдать через два года и ввести в эксплуатацию в 2013-м, потом перенесли на три года позже. Теперь же датой пуска называют 2020 год. «Банкротства пережили и управленческую чехарду», – продолжает собеседник.

          «Вначале «плавучка» строилась в Северодвинске на Севмаше, потом он отказался от этого. Была идея первую «плавучку» поставить там, в Северодвинске, чтобы она была источником энергии для завода, но затем от этого отказались...» Потом «недострой» переехал в Петербург, на Балтийский завод – и какое-то время этот заказ спасал уникальное предприятие. По крайней мере, «баржа» для энергоблока была построена и спущена на воду. Но расчеты атомщиков с Балтзаводом велись через Межпромбанк. «Тот самый, которым владел небезызвестный Сергей Пугачев, сбежавший банкир», ­– напоминает Нигматулин. Банк Пугачева объявил технический дефолт, и проект снова встал. Питерские СМИ иронизировали: почти 150-метровая махина «Академика Ломоносова», казалось, вросла в причал Балтзавода, а рабочие на каждый Новый год привыкли ставить на борту елку.

          «Но, слава богу, теперь «плавучка» поедет. Раз она построена – теперь надо показать ее реализацию, чтобы затем что-то предложить за рубежом.

          Проект полностью отечественный, технологии и материалы – все отечественные», – продолжил Нигматулин.

          Зарубежные заказы упомянуты неспроста. Еще в 2010 году делегация Росэнергатома ездила в африканскую республику Кабо-Верде. Власти островного государства, испытывающего нехватку электроэнергии и пресной воды, проявили живой интерес к российскому проекту. О заинтересованности уже заявили 20 стран, сообщал тогда глава дирекции ПАТЭС Росэнергоатома Сергей Крысов. Но было существенное но – о конкретных договоренностях может идти речь лишь после ввода в эксплуатацию блока АЭС (тогда думали, что это вскоре произойдет на Севмаше).

          Можно предположить, что ускорить выход в море первой российской ПАТЭС побудили не только потребности российского Севера, но и конкуренция. Да, плавучие АЭС – это наше ноу-хау. Но, как напомнил Нигматулин, китайцы тоже запустили свою технологию. В прошлом году на южном острове Хайнань была построена первая в мире мини-АЭС. Она сравнима по мощности с нашей «плавучкой» (около 100 мегаватт), но куда более дешевая – 25 млн долларов, или 1,55 млрд рублей. Так что нашим разработчикам еще есть над чем поработать, чтобы сделать уникальный товар более привлекательным.


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