Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете

Авиаэксперт Пантелеев усомнился, что Ил-212 сможет стать альтернативой Ан-26

Tекст: Татьяна Косолапова

«Ил-212 и Ил-112В – это самолеты разного класса, предназначенные для решения совершенно разных задач. Но в проекте Ил-212 разработчики планируют использовать ряд наработок, которые были ранее подготовлены при реализации проекта Ил-112», – говорит Пантелеев.



По его словам, сейчас в составе военно-воздушных сил есть Ан-72 – двухдвигательные самолеты с турбореактивными двигателями, размещенными над крылом, что позволяет им совершать взлет и посадку даже на грунтовых аэродромах. Это универсальность сделала самолеты востребованными для решения ряда специфичных задач. В первую очередь для полетов на необорудованные, неподготовленные аэродромы и даже на площадки, которые могут быть подготовлены в очень сжатые сроки.

«Проект Ил-212 предполагает удлинение фюзеляжа самолета Ил-112В, за счет чего увеличится объем грузовой кабины, будет доработано бортовое радиоэлектронное оборудование, создано шасси для возросшей максимальной взлетной массы (будет увеличена грузоподъемность). При этом на самолете планируется ставить два турбореактивных российских двигателя ПД-8, которые изначально создавались для полностью импортозамещенного самолета Superjet, что придаст новому самолету скорость. Естественно, эти двигатели будут доработаны исходя из специфики применения», – отмечает специалист.

При этом он усомнился, что Ил-212 сможет стать альтернативой Ан-26, поскольку заменить достаточно легкий самолет с двумя турбовинтовыми двигателями значительно более тяжелой машиной с турбореактивными двигателями, скорее всего, не получится. Пантелеев напомнил, что сейчас в России разрабатывается рамповая версия самолета (со встроенным трапом для загрузки и разгрузки) ТВРС-44, который рассматривается как прямой аналог самолета Ан-26.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он не пояснил, о чем именно идет речь, уточнив, что осталось лишь «определиться со сроками». Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что речь идет о самолете, который разрабатывается – Ил-112В.