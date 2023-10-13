  • Новость часаПутин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
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    Четыре причины провала украинского наступления
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    Яков Кедми: Если Россия признает ХАМАС террористической организацией, это будет справедливо
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ
    Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    7 комментариев
    13 октября 2023, 17:11

    Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете

    Авиаэксперт Пантелеев усомнился, что Ил-212 сможет стать альтернативой Ан-26

    Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проект Ил-212 предполагает удлинение фюзеляжа самолета Ил-112В, за счет чего увеличится объем грузовой кабины, будет доработано бортовое радиоэлектронное оборудование, создано шасси для возросшей максимальной взлетной массы, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, говоря о проекте легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который станет заменой Ан-26 и Ан-72.

    «Ил-212 и Ил-112В – это самолеты разного класса, предназначенные для решения совершенно разных задач. Но в проекте Ил-212 разработчики планируют использовать ряд наработок, которые были ранее подготовлены при реализации проекта Ил-112», – говорит Пантелеев.

    По его словам, сейчас в составе военно-воздушных сил есть Ан-72 – двухдвигательные самолеты с турбореактивными двигателями, размещенными над крылом, что позволяет им совершать взлет и посадку даже на грунтовых аэродромах. Это универсальность сделала самолеты востребованными для решения ряда специфичных задач. В первую очередь для полетов на необорудованные, неподготовленные аэродромы и даже на площадки, которые могут быть подготовлены в очень сжатые сроки.

    «Проект Ил-212 предполагает удлинение фюзеляжа самолета Ил-112В, за счет чего увеличится объем грузовой кабины, будет доработано бортовое радиоэлектронное оборудование, создано шасси для возросшей максимальной взлетной массы (будет увеличена грузоподъемность). При этом на самолете планируется ставить два турбореактивных российских двигателя ПД-8, которые изначально создавались для полностью импортозамещенного самолета Superjet, что придаст новому самолету скорость. Естественно, эти двигатели будут доработаны исходя из специфики применения», – отмечает специалист.

    При этом он усомнился, что Ил-212 сможет стать альтернативой Ан-26, поскольку заменить достаточно легкий самолет с двумя турбовинтовыми двигателями значительно более тяжелой машиной с турбореактивными двигателями, скорее всего, не получится. Пантелеев напомнил, что сейчас в России разрабатывается рамповая версия самолета (со встроенным трапом для загрузки и разгрузки) ТВРС-44, который рассматривается как прямой аналог самолета Ан-26.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он не пояснил, о чем именно идет речь, уточнив, что осталось лишь «определиться со сроками». Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что речь идет о самолете, который разрабатывается – Ил-112В.

    12 октября 2023, 21:20
    В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе

    Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна

    В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе
    @ IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь, считают эстонские власти.

    «Расследование повреждения трубопровода сосредоточено на кораблях, двигавшихся в момент происшествия в Финском заливе», – сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    По информации YLE, в момент происшествия в месте аварии находились пять нефтяных танкеров. Расследованием занимается центральная криминальная полиция при содействии ВМФ Финляндии, Пограничной охраны и эксплуатантов газопровода.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур сообщил о наличии у ведомства фото и видео повреждений газопровода Balticconnector. По его словам, они выглядят так, «будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли». Власти допускают, что ЧП могло произойти из-за зацепившегося за трубу якоря.

    Ранее в США заявили о готовности помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (38)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

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    12 октября 2023, 19:32
    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать

    Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера

    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать
    @ David Lobel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.

    По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.

    Сценарист рассказал, что Уиллис любил раньше много читать, но теперь не может этого делать. В борьбе с деменцией актера поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также дети от прошлого брака.

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    12 октября 2023, 18:44
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    @ Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Омской области пиранья, обитающая в домашнем аквариуме, откусила палец ребенку, сообщил источник в силовых структурах.

    Он рассказал РИА «Новости», что годовалый мальчик вместе с отцом находились в комнате, где был установлен аквариум с рыбой. Мальчик смотрел мультики, а отец играл в телефон. В какой-то момент ребенок встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки.

    Ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти». Отмечается, что пиранью родители купили 10 лет назад и до этого никаких проблем с ней не было. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

    Ранее ребенку выстрелили в лицо пиротехническим патроном в школе под Казанью.


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    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (15)
    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

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    13 октября 2023, 03:56
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

    Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос о палестинских детях, которые «лишились систем жизнеобеспечения» в секторе Газа.

    В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

    Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

    После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

    Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

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    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 19:15
    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями

    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями, они позволят снизить расход топлива

    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями
    @ UAC/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Импортозамещенные гражданские самолеты SSJ 100 будут иметь горизонтальные законцовки крыльев, которые позволят снизить расходы для авиакомпаний, сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов.

    «Решение связано в первую очередь с тем, чтобы повысить эксплуатационную пригодность, повысить надежность самолета, повысить его какие-то отдельные характеристики», – сказал Кузнецов, передает ТАСС.

    Самолет получил характеристики на 3-5% лучше по расходу топлива и по экономической эффективности для авиакомпаний.

    В августе опытный образец импортозамещенного SSJ-100, изготовленный производственным центром «Яковлев», успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

    Коментарии (9)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

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    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

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    13 октября 2023, 00:47
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.

    Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.

    Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.

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    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

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