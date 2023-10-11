В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

Tекст: Ольга Никитина

Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

«Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.