Обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны

Обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан заказчику – Минобороны, сообщают в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По информации пресс-службы, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО «Ил» – «Авиастар» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), уже передан заказчику – российскому военному ведомству, передает ТАСС.

Также в корпорации подчеркнули, что Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. В результате модернизации в самолете были улучшены основные характеристики – повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

По данным ОАК, летные и наземные испытания самолет прошел успешно, после чего пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.

В мае 2019 года тяжелый транспортный Ил-76МД-90А, который впервые собрали на новой поточной линии сборки, был передан на летно-испытательную станцию.

В апреле 2022 года «Авиастар» передал в эксплуатацию военно-транспортной авиации (ВТА) серийный тяжелый транспортный Ил-76МД-90А, созданный из отечественных комплектующих.