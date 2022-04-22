Российским военным передали в эксплуатацию новый транспортный самолет

Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой

Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.

В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.

Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».

ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.

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