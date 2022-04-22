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Российским военным передали в эксплуатацию новый транспортный самолет
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В эксплуатацию военно-транспортной авиации (ВТА) поступил серийный тяжелый транспортный Ил-76МД-90А, созданный из отечественных комплектующих, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА», – цитирует сообщение ОАК ТАСС.
Там добавили, что модернизированная версия самолета построена из отечественных комплектующих, она оснащена российскими системами и оборудованием.
В мае 2019 года тяжелый транспортный Ил-76МД-90А, который впервые собрали на новой поточной линии сборки, был передан на летно-испытательную станцию.
Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании
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«Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. Кроме того, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее с космодрома Плесецк был проведен пуск ракеты «Сармат» – первый в рамках программы государственных испытаний.
Прием «Сармата» на вооружение, что ожидается уже в ближайшей перспективе, многократно увеличит возможности РВСН в ядерном сдерживании, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это знаменует собой принципиально новый этап в развитии отечественного боевого ракетостроения. Вся отрасль будет работать по принципам и технологическим решениям, полностью основанным на российских технологиях», – добавил специалист.
Он напомнил, что «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (по классификации НАТО – Satan) с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения.
«Воевода» – старая советская ракета, созданная на технологиях 50-летней давности. При этом срок эксплуатации этого арсенала подходит к концу. Поэтому перевооружение нашим стратегическим ядерным силам необходимо, – поясняет Коротченко. – «Сармат» же полностью новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести, например, 10 ядерных блоков повышенной мощности. То есть один пуск «Сармата» теоретически может поразить всю территорию Великобритании, если, конечно, она выступит агрессором. В таком случае именно «Сармат» окажется средством возмездия».
Кроме того, у «Сармата» более совершенный, чем у «Воеводы», комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны – это ложные цели и активные постановщики помех, отметил эксперт. «Средствам ПРО трудно выявить, где реальная боеголовка, а где ложная. Плюс подавляются радиолокационные станции противника, если те пытаются отслеживать «Сармат» и давать целеуказания своим противоракетам», – подчеркнул собеседник.
«Помимо этого, вместо боеголовок на ракете могут быть размещены ядерные планирующие боевые блоки «Авангард». Таким образом, «Сармат» – это абсолютное оружие, не имеющее аналогов в других странах», – подытожил Коротченко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат».
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Пентагон признал ошибку в заявлении о поставке самолетов Украине
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что допустил ошибку: Украина получила не «целые» самолеты, а только запчасти к ним и дополнительное оборудование.
Кирби пояснил, что накануне на брифинге сказал, будто Украина «получила «целые самолеты», передает РБК.
«Я не сказал слово «целый», но это было впечатление, которое произвели мои слова. Я ошибся. Они не получили целых самолетов от другой страны», – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Украина получила от союзников и Соединенных Штатов «достаточно запасных частей и дополнительного оборудования», чтобы эксплуатировать больше самолетов, чем у них было две-три недели назад.
Вооруженные силы Украины также опровергли получение самолетов от союзников, сообщив, что им передали запчасти и комплектующие для восстановления тех самолетов, которые есть на вооружении у Украины.
Напомним, Кирби заявил, что Украина получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Политик добавил, что сейчас Киев имеет необходимое количество работоспособных боевых самолетов.
Военный эксперт Константин Сивков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран», но российские военные «собьют эти истребители при первом же вылете».
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Турция: В НАТО хотят продолжения войны на Украине
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Среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотят продолжения войны на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал в эфире телеканала CNN Turk, что таким образом ряд стран альянса хотят ослабить Россию, передает Anadolu Ajansi.
Министр отметил, что после российско-украинских переговоров в Анкаре полагали, что боевые действия не затянутся, однако вслед за заседанием глав МИД НАТО стало понятно, почему война продолжается.
«Такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО. Потому что есть страны, которые хотят, чтобы эта война продолжалась. В НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы Россия продолжала войну и ослабла», – сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Украина не должна рассматриваться в качестве «площадки для конкуренции».
Чавушоглу также прокомментировал вероятность встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле: по его словам, данный вопрос все еще в повестке дня и переговоры могут состояться, «если для этого возникнут условия».
«В принципе, они оба (президенты России и Украины) положительно отзываются о том, чтобы провести встречу, когда для этого возникнут подходящие условия», – сказал министр.
Ранее США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений, Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину.
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Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
При этом, по словам Шойгу, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались, более 4 тыс. уничтожены, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 тыс. 100 человек, передает ТАСС.
Министр добавил, что националисты за восемь лет создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», за счет чего город превратился в «столицу националистического батальона «Азов» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД)». Они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У», дальность поражения которых распространяется на Таганрог и Ростов-на-Дону.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства.
Путин отметил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела. По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
До этого Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Рогозин анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН
Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется начать осенью 2022 года после завершения летно-конструкторских испытаний, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата» планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
«Ракетный комплекс «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения», – сообщил гендиректор Роскосмоса.
Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
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Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»
Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, заявил президент Владимир Путин.
«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.
В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ боеприпасом «Краснополь»
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь».
На кадрах с камеры беспилотника-наводчика демонстрируется, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма, передает РИА «Новости».
«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», – говорится в описании к видео.
Ранее Минобороны показало работу Су-34 на Украине.
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Минобороны опубликовало подробные данные о потерях третьей бригады Нацгвардии Украины
Минобороны опубликовало документы, рассказывающие о потерях среди военнослужащих третьей оперативной бригады Нацгвардии Украины (в/ч 3017) по состоянию на 29 марта.
Всего в Telegram-канале Минобороны опубликовано три документа, в первом из которых указываются данные о боевых потерях военнослужащих в/ч 3017, обстоятельства их гибели и места захоронения, а в двух других – данные о потерях вследствие ранения или травмы, а также самовольного оставления части (дезертирство и плен).
Указывается, что документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.
В частности, в третьем документе отмечено, что самовольно оставили воинскую часть пять человек, в плену оказались 22 человека, пропали без вести шестеро.
По данным из открытых источников, третья бригада Нацгвардии Украины дислоцируется в Харькове.
Ранее Минобороны опубликовало подробные данные о потерях четвертой бригады Нацгвардии Украины.
Между тем в освобожденных районах Харьковской области допустили проведение референдума.
Напомним, официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Основная оперативная группировка ВС России с союзниками сконцентрирована на западном берегу реки Северский Донец южнее и западнее Изюма, а также в других районах Харьковской области. С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
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Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Министерство обороны опубликовало видео того, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показан взлет Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.
В Минобороны ранее предупреждали, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после попыток диверсий и обстрелов российских населенных пунктов.
Напомним, российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
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В Кремле не стали комментировать вопрос о дальнейших целях спецоперации
Кремль не комментирует вопросы о специальной военной операции России, в том числе касающиеся целей на юге Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремль по-прежнему никак не комментирует «вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции (России на Украине)», передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, касающийся заявлений заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева о дальнейших целях спецоперации.
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной (...) Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал Миннекаев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
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Путин попросил Шойгу еще раз предложить украинским военным в Мариуполе сдаться
Президент Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что Россия гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.
«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова Путина Шойгу.
При этом, по словам министра обороны России, боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе.
«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», – сказал он.
«Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался, и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», – добавил Шойгу.
Он сообщил также, что Вооруженные силы России и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.
«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – сказал он.
Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. «Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта», – сказал Шойгу.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину
Германия сейчас не располагает вооружениями, которые могла бы в краткосрочной перспективе поставить Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Риге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
«У нас в краткосрочной перспективе не имеется ничего, что мы могли бы сейчас действительно быстро и без промедления поставить», – приводит ее слова ТАСС.
В этой связи, по ее словам, Берлин согласился поддержать партнеров, которые могли бы предоставить Киеву оружие советского производства, с которым знакомы военные Украины.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».
Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
Напомним также, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».
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«Уралтрансмаш» начал модернизировать САУ «Гиацинт-С» для Белоруссии
АО «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) заключило контракт на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-C» с министерством обороны Белоруссии, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Проведение капитального ремонта 2С5 «Гиацинт-C» с модернизацией продлит срок службы и обеспечит техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии они поступили в ремонт», – передает ТАСС слова гендиректора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова.
2С5 «Гиацинт-С» – самоходка повышенной мощности, большей дальности стрельбы и высокой скорострельности. Серийное производство началось в 1978 году, создание «Гиацинт-С» было отмечено государственной премией. Это изделие и сегодня остается самым дальнобойным отечественным орудием 152-мм калибра.
Ранее «Уралвагонзавод», входящий в Ростех, поставил для Минобороны России первую партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в модернизированном варианте. До этого АО «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») поставило первую модернизированную САУ 2С7М «Малка» Министерству обороны России.
Напомним, 7 апреля 2020 года в УВЗ сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена, первый образец готов к отправке в войска.
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам
Президент Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя.
«Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает...», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, надо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации.
«В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки. А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», – сказал Путин.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.