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    Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа
    На здании мэрии британского Шеффилда установили флаг Палестины
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    17 комментариев
    11 октября 2023, 17:05

    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26

    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26.

    Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске рассказал, что в стране найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он уточнил, что предстоит «определиться со сроками», когда это решение будет возможно воплотить в жизнь. Однако о том, какой конкретно новый самолет имеется в виду, Шойгу не упомянул.

    «Пока у меня одна версия решения – это самолет, который разрабатывается – Ил-112В. В принципе, самолет уже разработан, и опытные образцы построены. Как известно, во время испытаний этого самолета произошла катастрофа из-за возгорания двигателя, поэтому испытания были остановлены. По моей информации, двигатели уже доработаны и поставляются опять для возобновления испытаний. Поэтому могу предположить, что речь идет именно об этом самолете», – говорит Гусаров.

    По его словам, данная модель самолета интересная и перспективная, с хорошими характеристиками, поэтому она вполне может заменить Ан-72 и Ан-26. Гусаров напоминает, что перед самолетами любого класса ставят определенные требования – тактико-технические характеристики. В случаях, когда конструкторы их превышают, улучшая летательный аппарат по каким-либо параметрам, это чаще оборачивается созданием дополнительных проблем. Например, увеличивают дальность полета, что при полетах внутри страны не нужно, либо улучшают грузоподъемность, из-за чего увеличивается вес самолета, и ему сложнее садиться на небольшие аэродромы.

    «Самолеты типа Ан-26 или Ил-112В – это самолеты, как говорится, ближнего боя, для доставки снабжения или номенклатуры боевой или подразделений. Условно говоря, с ближнего тыла на передовую, например, или обратно. Такой самолет должен летать на относительно небольшие расстояния, быть легким, уметь садиться на региональные аэродромы, а иногда даже на грунт», – делится эксперт.

    По сравнению с Ан-26, продолжает собеседник, самолет Ил-112В имеет более широкий фюзеляж. Ил-112В способен вместить в себя автомобиль, его общая грузоподъемность 5 тонн. Более того, в нем есть встроенная рампа (специальный трап), что делает погрузку более удобной и быстрой.

    «Ан-26 и Ан-72 в этом классе прекрасно выполняли свои задачи. А теперь нужен такой же, но современный, более технологичный, возможно даже более экономичный, с большими возможностями, несколько расширенными. Ил-112В – отличная замена», – заключил Гусаров.

    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (126)
    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (27)
    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (28)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (22)
    11 октября 2023, 00:33
    Пашинян оценил отношения России и Армении

    Пашинян заявил о сложном этапе отношений России и Армении

    Пашинян оценил отношения России и Армении
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян общественному ТВ Армении.

    Он отметил, что никакого вектора в отношениях Армения никогда не меняла. По его словам, проблема не в отношениях России и Армении, а в сложностях между сверхдержавами, передает ТАСС.

    Премьер Армении подчеркнул, что  вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.

    Пашинян уточнил, что в сентябре 2020 года Еревану стало ясно, что определенные системы безопасности не работают, и возможностью которые повышения безопасности для Армении стал Римский статут, который предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом.

    Коментарии (30)
    10 октября 2023, 21:15
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    @ Lehtikuva/Mikko Stig/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

    Как сообщило норвежское сейсмологическое объединение NORSAR, у берега Финляндии в Балтийском море 8 октября в 1.20 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован вероятный взрыв, передает РИА «Новости».

    Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по данным NORSAR, ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 12:45
    Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией оказалась тревожной, Россия будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.

    «Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

    Коментарии (43)
    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

    Коментарии (23)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    @ @AteoBreaking

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

    Коментарии (32)
    11 октября 2023, 01:56
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории

    Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Сенатор призвала Зеленского уважать национальное меньшинство румын на Украине и вернуть Румынии территории. Она прокричала свои требования в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 09:18
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске, где глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа.

    Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

    «Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

    Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

    В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.

    Коментарии (29)
    10 октября 2023, 19:04
    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН

    Россия не прошла в СПЧ ООН на выборах в Генассамблее

    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россию не избрали на выборах в Генеральной Ассамблее в состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека на 2024-2026 годы.

    На два места от восточноевропейских стран претендовали Албания, Болгария и Россия, за Албанию отдали 123 голоса, за Болгарию – 160, за Россию – 83, передает РИА «Новости».

    Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.

    Постпредство России при ООН указывало, что Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на этих выборах.

    Российская сторона не желает допускать нарастания тенденции превращения СПЧ в организацию, выполняющую задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств.

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