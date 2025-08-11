Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
«Новые люди» предложили упростить требования к указанию паспортных данных
Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Александр Демин и Анна Скрозникова направили письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением упростить процедуру идентификации личности по паспорту.
Депутаты считают, что достаточно указывать только серию и номер паспорта, а остальные данные – избыточны, передает ТАСС.
Парламентарии напомнили, что сегодня при оформлении договоров и других документов граждане России обязаны указывать не только серию и номер, но и кем, когда выдан паспорт, а также код подразделения. При этом, по их данным, для проверки действительности паспорта на сервисе МВД России достаточно только серии и номера.
Как отмечается в письме, партия «Новые люди» предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, чтобы закрепить правило использования только серии и номера паспорта при идентификации личности. Также предложено обновить типовые формы документов соответствующим образом.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.