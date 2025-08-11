В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных

«Новые люди» предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Tекст: Дарья Григоренко

Депутаты считают, что достаточно указывать только серию и номер паспорта, а остальные данные – избыточны, передает ТАСС.

Парламентарии напомнили, что сегодня при оформлении договоров и других документов граждане России обязаны указывать не только серию и номер, но и кем, когда выдан паспорт, а также код подразделения. При этом, по их данным, для проверки действительности паспорта на сервисе МВД России достаточно только серии и номера.

Как отмечается в письме, партия «Новые люди» предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, чтобы закрепить правило использования только серии и номера паспорта при идентификации личности. Также предложено обновить типовые формы документов соответствующим образом.

