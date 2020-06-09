Известного московского блогера лишили водительских прав

Мировой судья участка в районе Строгино лишил московского блогера Гусейна Гасанова водительских прав на три месяца за скрытие автомобильных номеров на своей машине.

«Гусейнхан Гасанханов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без номеров или с применением устройств, позволяющих их скрыть), ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок три месяца», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Сообщалось, что на Mercedes-Benz AMG блогера установлена система, позволяющая нажатием кнопки скрывать регистрационные знаки.

Гасанов – популярный российский блогер, на его YouTube-канал подписано 1,36 млн человек, в Instagram – 14 млн.

Блогер и ранее становился участником скандала. Гасанова поймали на розыгрыше в Instagram битого автомобиля Mercedes Gelandewagen, который молодой человек обещал подарить своему подписчику.