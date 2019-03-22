Блогера Гасанова разоблачили в розыгрыше битого автомобиля

Популярного российского блогера Гусейна Гасанова поймали на розыгрыше в Instagram битого автомобиля Mercedes Geländewagen, который молодой человек обещал подарить своему подписчику.

О разоблачении блогера подробно рассказал «Автокод».

Портал выяснил, что внедорожник Гусейнова 3 раза попадал в ДТП – в 2016, 2017 2018 годах. Также сообщается, что машина имеет трех владельцев, а общая сумма неоплаченных штрафов составляет 9,5 тыс. рублей. При этом подчеркивается, что повреждения автомобиль получал всегда в разных местах.

«Развод сотого уровня. Гусейн бы так или иначе избавился от «Гелика». Но предпринимательская жилка подсказала ему «слить» машину подписчикам и неплохо подзаработать», – отмечают авторы расследования.

Сообщается, что победителем розыгрыша стала 17-летняя жительница Украины Анастасия Хавруцкая. Блогер пообещал оплатить ей перелет до Москвы и обратно, чтобы она «без проблем смогла получить заветный приз», который сам Гасанов оценил в 10 млн рублей.

По информации «Моего портала», после объявления розыгрыша на аккаунт блогера подписался 1 млн человек, а на 20 марта число подписчиков достигло более 10 млн. По условиям розыгрыша, каждый подписчик должен выложить в свой сторис надпись с хештегом #Гусейн10млн и #ГеликПодписчику и отметить его. Гасанов разыграл автомобиль в прямом эфире Instagram.

В конце 2018 года Гусейн Гасанов вместе с проектом Игоря Матвиенко #ЖИТЬ открыл благотворительный сбор новогодних подарков для воспитанников подмосковных детских домов.