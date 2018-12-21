Блогер с миллионной аудиторией откроет благотворительный сбор для сирот

Популярный российский блогер Гусейн Гасанов вместе с проектом Игоря Матвиенко #ЖИТЬ откроют благотворительный сбор новогодних подарков для воспитанников подмосковных детских домов.

22 декабря 2018 известный блогер, обладатель 8 млн подписчиков Гусейн Гасанов совместно с проектом #ЖИТЬ, объединяющим более 770 тысяч участников по всей России, запускают благотворительную акцию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На протяжении четырех дней, с 22 по 25 декабря каждый желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру, которая расположится перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве. Подарки принимаются с 09.00 до 23.00 по Московскому времени. Организаторы акции просят приносить игрушки (не мягкие), спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества – все вещи должны быть новыми.

«Мои подписчики – молодые и активные люди. Я рад рассказать им об акции проекта #Жить – уверен, многие присоединятся. У нас есть силы, возможности и желание использовать все это не только для себя. Кому, как не нам, помогать и делиться с теми, кто в этом нуждается. Помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. Всего один принесенный подарок, и Вы – Дед Мороз, подаривший ребенку праздник! По-моему, нет лучшего способа проводить 2018 и встретить Новый год на позитивной волне», – прокомментировал Гусейн Гасанов.

Основатель #ЖИТЬ, продюсер и композитор Игорь Матвиенко также приглашает всех присоединиться к акции.

«Помогать можно и нужно не только деньгами. Добрые слова, поддержка, внимание друг к другу, положительные эмоции не менее важны. Именно вокруг этого вырос и развивается проект #Жить, объединяющий очень разных, но одинаково искренних и позитивных людей. В случае с акцией по сбору новогодних подарков для детей-сирот, наша задача – организовать сбор и рассказать о нем, в чем нам поможет популярный блогер Гусейн Гасанов. Остальное – самое главное – сделают люди, которые к нам придут. Каждый из них станет немного волшебником, который подарит новогоднее настроение и частичку своего тепла детям, остро в этом нуждающимся. Надеемся, что к каждому эта доброта так или иначе вернется в новом году», – отметил Матвиенко.

Во вторник, 25 декабря, Гусейн вместе с подписчиками и участниками проекта #ЖИТЬ прямо от ВДНХ отправятся в подмосковные детские дома дарить подарки, хорошее настроение и внимание, в котором больше всего нуждаются дети, оставшиеся без семьи.

По всем дополнительным вопросам можно обратиться в пресс-службу проекта на электронную почту (pressa@proektzhit.ru) или по телефону + 7 905 756 39 52 (Екатерина).

#ЖИТЬ – социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.

Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта. Официальный сайт: https://жить.рф/

Жить.рф – это возможность справиться с непростой жизненной ситуацией, найти ту недостающую опору, в которой нуждается человек, оказавшийся лицом к лицу с бедой. Да, 21-й век не принес человечеству безопасности и защищенности. То и дело мы слышим новости о терактах, стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, военных действиях, катаклизмах, которые уносят жизни.

Но этот же век дал человечеству свободу общения, технологии, сближающие незнакомых людей, находящихся друг от друга на расстоянии сотен и тысяч километров. Жить.рф дает возможность прийти на помощь, оказать поддержку и просто выразить слова сочувствия всем нуждающимся в этом.

В том бешеном ритме, в котором мы все вынуждены существовать, иногда забываешь о том, что по-настоящему важно. Таковы реалии современной жизни. Жить.рф - это и напоминание, и возможность проявить самые важные человеческие качества: сострадание, гуманность, милосердие, человеколюбие.

Гусейн Гасанов – один из самых популярных видеоблогеров Рунета, за которым следят 7.2 млн подписчиков в Instagram и около 1 млн. на Youtube.