МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»

В Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов

Депутат Луговой: Недружественные страны через иноагентов стремятся нанести вред России

Tекст: Анастасия Куликова

«Не удивительно, что статус «иностранного агента» вызывает негативные ассоциации. Речь идет о людях, которые получают деньги из-за рубежа и на эти средства осуществляют свою деятельность. У любого здравомыслящего россиянина возникнет вопрос, для чего эти деньги из-за кордона», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.

При этом спикер обратил внимание на то, что для большинства граждан иноагенты – это не просто люди с другими взглядами. «Каждый вправе выражать свое собственное мнение, но он должен делать это самостоятельно, на территории собственного государства. В то время как иноагенты фактически выполняют оплаченную другими странами работу. Насколько в таком случае они независимы?», – пояснил парламентарий.

«В этой связи требование жестких мер в отношении иноагентов понятно: недружественные страны, которые финансируют этих людей, делают все, чтобы нанести вред нашей стране как в части экономической, так и в части национальной безопасности, и даже наших традиций», – продолжил Луговой и указал, что согласен с мнением граждан. «Иноагенты не уменьшают свою активность и деструктивную деятельность. Более того, они зачастую призывают к свержению существующего строя», – объяснил свою позицию депутат.

Ранее результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ показали, что среди россиян преобладает негативное отношение к иноагентам. Респонденты считают, что иностранные агенты – это предатели страны (28%), диверсанты и шпионы (13%). 7% опрошенных уверены, что иноагенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Только у 6% граждан иноагенты вызывают положительные эмоции и ассоциируются с борьбой за свободу, их считают честными людьми, получившими статус несправедливо.

Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса. ВЦИОМ отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

О законе, согласно которому статус иностранного агента присваивается физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям или СМИ, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри России, хорошо осведомлены 20% респондентов и что-то слышали о нем большинство россиян (55%).

На 24 октября 2025 года в реестре содержалось 1099 позиций. Согласно исследованию ВЦИОМ, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 3 октября 2025 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 1 марта 2025 года вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей. Как отметил Луговой, иноагенты нашли способ обойти закон – «они оформляют сделки через доверенности, подставных лиц, и спокойно крутят деньгами». Депутат в ходе пленарного заседания предложил зафиксировать: «все сделки только лично, на территории России».

По его мнению, необходимо распространять действие статей 275 и 275.1 УК РФ на тех, кто ведет антироссийскую деятельность за границей. «Предательство России из Берлина или Вильнюса ничем не отличается от предательства из Москвы», – акцентировал Луговой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. «Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», – подчеркнул он.