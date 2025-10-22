Axios: США не решили вопрос с Tomahawk для Киева из-за отсутствия пусковых установок

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Axios, США пока не решили вопрос о пусковых установках для ракет Tomahawk, которые рассматривались для передачи Украине, передает ТАСС. По данным портала, «отсутствие у Киева готовых к использованию средств запуска усложнило обсуждение передачи этого оружия, способного угрожать Москве».

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп «отправил Владимира Зеленского домой с пустыми руками», отложив планы поставки Tomahawk и сосредоточившись на дипломатии с Россией.

«Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования», – заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Портал указывает, что произведенные корпорацией RTX Tomahawk обычно запускаются с моря – с надводных кораблей или подводных лодок. Однако у Украины таких платформ нет, поэтому единственным вариантом остаются наземные пусковые установки, вопрос с которыми не решен.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США.