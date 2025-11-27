МИД заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США

В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США
Москва готова рассмотреть и применить компенсирующие военно-технические меры, если Вашингтон разместит системы ракет средней и меньшей дальности, создающие угрозу безопасности России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Рябков, комментируя недавние перемещения американского комплекса Typhon, который способен запускать крылатые ракеты Tomahawk, заявил что Россия примет компенсирующие военно-технические меры, если системы ракет средней и меньшей дальности США будут угрожать ее безопасности, передает ТАСС.
Рябков подчеркнул, Россия не придает чрезмерного значения передвижению американских систем, однако отмечает, что эти комплексы уже активно используются в учениях.
Замминистра добавил, что Typhon находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточно продолжительное время, чтобы считать его присутствие регулярной проекцией силы Вашингтона. Рябков также указал, что решения США по размещению подобных вооружений имеют долгосрочный и стратегический характер.
«Это проекция силы в том виде, как ее понимают в Пентагоне», – отметил замминистра иностранных дел России.
Ранее Вооруженные силы США вывезли мобильные наземные установки Typhon с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии.
Изначально Пентагон планировал вывезти эти установки после завершения американо-японских учений 25 сентября.
Китай и Россия указывали на опасность развертывания вооружений средней дальности США в этом регионе.