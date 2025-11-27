  • Новость часаСовершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 12:13 • Новости дня

    МИД заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США

    Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США

    Tекст: Вера Басилая

    Москва готова рассмотреть и применить компенсирующие военно-технические меры, если Вашингтон разместит системы ракет средней и меньшей дальности, создающие угрозу безопасности России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков, комментируя недавние перемещения американского комплекса Typhon, который способен запускать крылатые ракеты Tomahawk, заявил что Россия примет компенсирующие военно-технические меры, если системы ракет средней и меньшей дальности США будут угрожать ее безопасности, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, Россия не придает чрезмерного значения передвижению американских систем, однако отмечает, что эти комплексы уже активно используются в учениях.

    Замминистра добавил, что Typhon находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточно продолжительное время, чтобы считать его присутствие регулярной проекцией силы Вашингтона. Рябков также указал, что решения США по размещению подобных вооружений имеют долгосрочный и стратегический характер.

    «Это проекция силы в том виде, как ее понимают в Пентагоне», – отметил замминистра иностранных дел России.

    Ранее Вооруженные силы США вывезли мобильные наземные установки Typhon с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии.

    Изначально Пентагон планировал вывезти эти установки после завершения американо-японских учений 25 сентября.

    Китай и Россия указывали на опасность развертывания вооружений средней дальности США в этом регионе.

    26 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США

    Ушаков: Утечки содержания телефонных переговоров никуда не годятся

    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине «никуда не годится».

    Ушаков заявил о недопустимости утечек содержания телефонных переговоров представителей России и США по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента выразил недоумение и отметил, что подобное поведение партнеров не соответствует принятым нормам.

    «Я не знаю, как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – заявил Ушаков.

    Представитель Кремля отдельно отметил, что его собственные разговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом носили строго закрытый характер и не предназначались для разглашения.

    «Никто разглашать это не должен. Никто!» – заявил помощник президента России.

    Ушаков также заявил, что некоторые утечки носят фейковый характер.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине.

    26 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность приостановки или ограничения реэкспорта вооружения в качестве давления на Украину и Европу, сообщает Politico.

    По данным Politico, власти США могут использовать ограничение реэкспорта вооружения в качестве инструмента влияния на Европу и Киев, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что данный подход уже стал распространенным мнением в администрации Вашингтона.

    Старший консультант Европейского политического центра Кристиан Меллинг отметил, что США обладают возможностью заблокировать или временно приостановить реэкспорт военной техники, а также замедлить поставки буквально за одну ночь.

    Эксперт добавил, что такими действиями Вашингтон способен оказать быстрое и ощутимое давление на европейских союзников или Украину.

    Politico констатирует, что соответствующее настроение «уже царит в Вашингтоне», что может отразиться на будущих схемах поставок вооружения для Украины.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву, если Киев откажется от мирного плана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать американскую мирную инициативу.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и европейские союзники по-прежнему верят в возможность нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    27 ноября 2025, 11:21 • Новости дня
    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Politico: США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров, сообщает Politico.

    США выразили позицию о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до согласования любых гарантий безопасности, передает Politico.

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров. Рубио отметил этот подход как основной в недавних консультациях с европейскими дипломатами, где подчеркивалось: Белый дом пока не готов приглашать украинское руководство в Вашингтон до подписания договоренности.

    На прошлой неделе Вашингтон выдвинул пакет предложений, согласно которым Украина может ограничить численность армии 600 тыс. человек без аналогичных ограничений для российских сил, что вызвало неоднозначную реакцию среди западных союзников. Американские власти при этом защищают этот 28-пунктовый план как отправную точку, а не окончательное решение.

    Некоторые члены НАТО, а также отдельные представители Республиканской партии Конгресса, выступили за предоставление Украине серьезных гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО. Однако, как отметил Дон Бэкон из Палаты представителей, такое соглашение возможно при условии серьезных уступок Киева по спорным территориям. Один из европейских дипломатов заявил, что разработанные США предложения, по сути, не учитывают вопросы прав человека или международного законодательства.

    В целом США постепенно занимают более нейтральную позицию в диалоге между Киевом и Москвой, что вызывает озабоченность у ряда европейских стран, опасающихся смещения баланса в пользу Москвы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине во главе с Францией и Британией при участии Турции и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в обсуждении архитектуры безопасности потребуется позднее.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    26 ноября 2025, 12:44 • Новости дня
    Ушаков сообщил о неожиданной встрече спецслужбы России и представителя США в ОАЭ

    Ушаков сообщил о неожиданной встрече представителя США и спецслужб России в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, но совершенно неожиданно на этой встрече появился новый представитель США по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, передает ТАСС.

    Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что во время одной из таких встреч неожиданно появился новый представитель Соединенных Штатов, курирующий украинскую тематику.

    По его словам, этот представитель предварительно планировал встречу с украинской стороной, а разговор с российской делегацией стал неожиданным для всех участников.

    Кроме того, Ушаков прокомментировал роль Евросоюза в украинском урегулировании. Он заявил, что европейские страны вмешиваются в переговорный процесс излишне активно и ненужно.

    Ранее Ушаков заявил, что мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы «никому не интересна».

    Лавров также указал, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    26 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о понимании США сложности украинского вопроса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что американская сторона осознает непростой характер ситуации вокруг Украины и понимает необходимость адекватных решений.

    Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что у США есть понимание сложности украинского вопроса, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что, по его мнению, американская сторона признает, что вопрос вокруг Украины требует особого подхода.

    Александр Лукашенко в ходе беседы выразил надежду на осторожность американской стороны, подчеркнув, что ситуация с Украиной сложна и для ее решения необходимы взвешенные меры. «Мне кажется, такое понимание есть», – заявил Владимир Путин, отвечая на реплику белорусского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, рассматривая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Москва получила по неофициальным каналам несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, однако официально проект России никто не предоставлял.

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине и готова обсуждать конкретные формулировки.

    26 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    Песков подтвердил ожидание визита Уиткоффа для встречи с Путиным

    Песков: Москва ждет визита Уиткоффа на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что руководство страны серьезно нацелено на предстоящие переговоры, передает ТАСС.

    «Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – отметил он.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп поручил  Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

    26 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии намерений публично обсуждать детали мирного плана США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обсуждение деталей предложения США по украинскому урегулированию не планируется в открытом формате.

    Россия не готова публично рассматривать детали мирного плана Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости». В ходе пресс-конференции, проходившей в медиагруппе «Россия сегодня», замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что для успешного продолжения переговоров требуется время и обстоятельный подход к диалогу.

    «Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс», – заявил Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

    Рябков также отметил, что российская сторона проявляет должное терпение в общении с Вашингтоном, пишет ТАСС. Как отметил дипломат, ситуация характеризуется беспрецедентными обстоятельствами, а внутренний политический процесс в США существенно влияет на динамику дискуссий по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва получила по неофициальным каналам несколько различных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, при этом официально проект никто не предоставлял.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    26 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Рябков заявил о необходимости тишины для переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что обсуждения вокруг дипломатического урегулирования ситуации на Украине осложняются активным использованием западных СМИ в информационном противостоянии.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков высказал мнение на пресс-конференции, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины требуют тишины, передает ТАСС. Рябков отметил, что любые дипломатические усилия становятся результативными только при минимизации внешних воздействий.

    Он подчеркнул: «Любые дипломатические усилия требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий». По словам дипломата, на Западе целый ряд СМИ используется не только в качестве источников информации, но и как оружие в информационной войне, усиливающее общественное давление.

    Рябков указал, что подобная тактика затрудняет реальное продвижение переговоров и, по его словам, способствует созданию искусственного напряжения вокруг процесса дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого решения украинского кризиса, рассматривая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Москва получила по неофициальным каналам несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, но официальный проект России не передавался.

    Российская сторона получила вариант мирного плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать его формулировки.

    26 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Астронавт NASA отметил широкую известность Гагарина в США

    Астронавт NASA Уильямс заявил о высокой популярности Гагарина в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астронавт NASA Кристофер Уильямс подчеркнул, что первый космонавт Юрия Гагарин хорошо известен американцам, а его достижения ценятся всеми участниками космических программ.

    Юрий Гагарин очень известен в США, заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс в интервью ТАСС. По его словам, американские астронавты помнят о дате первого полета Гагарина и высоко ценят вклад советского космонавта в освоение космоса.

    «Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас», – заявил Уильямс.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и тремя участниками экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее астронавт Уильямс решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    В рамках полета «Союз МС-28» проведут более 40 научных экспериментов.

    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о преждевременности выводов об окончании конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о скором завершении конфликта рано, подчеркнув необходимость подождать.

    Песков заявил о том, что преждевременно делать выводы относительно окончания конфликта на Украине, передает ТАСС. Он отреагировал на комментарии, согласно которым стороны якобы находятся на рекордно близком расстоянии к подписанию мирного соглашения.

    «Подождите. Пока преждевременно так говорить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами. Песков не стал уточнять какие-либо детали или возможные перемены в переговорах по урегулированию конфликта. Обсуждение дальнейших перспектив, по словам пресс-секретаря, требует времени и серьезного анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва получила по неофициальным каналам несколько версий американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, при этом официальный проект России так и не предоставили.

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования с двадцати восьми до двадцати двух.

    Как заявил президент США Дональд Трамп, фронт на Украине движется только в одном направлении, и Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.


    26 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Путин планирует принять Уиткоффа на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин планирует принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается с визитом в Москве на следующей неделе, передает ТАСС.

    Он уточнил, что если Уиткофф действительно приедет, то Путин его наверняка примет.

    Ушаков уточнил, что вместе с Уиткоффом прибудут и другие представители, связанные с украинским досье.

    «Вот договорились о встрече с господином Уиткоффом, надеюсь, он приедет не один», – отметил дипломат.

    Он добавил, что российская сторона пока не приступала к обсуждению мирного плана с США. По его словам, обсуждение содержания плана начнется во время визита Уиткоффа в Москву.

    Ранее Юрий Ушаков сообщил о предварительной договоренности о визите в Москву специального представителя президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации.

    Президент США Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять Трампа Джаред Кушнер.

    26 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ

    Рябков: Ситуация резко обострится при отказе США от ограничений по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обострение ситуации в сфере глобальной безопасности возможно, если США не примут российское предложение по ограничениям в рамках ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Еще раз акцентирую своевременность и обоснованность нашей инициативы в сфере пост-ДСНВ. Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Россия допускает возможность продления существующих количественных лимитов по ДСНВ и после завершения срока действия договора, при условии, что стороны сохранят добровольные самоограничения, сообщил Рябков. Он напомнил, что Москва предложила США в течение как минимум одного года соблюдать текущие центральные количественные ограничения после окончания ДСНВ.

    По словам замминистра, сохранение лимитов возможно при условии, что обе стороны учтут стратегическую обстановку. «В дальнейшем могло бы приниматься решение о продлении такого положения дел, разумеется, на основе анализа стратегической обстановки», – добавил Рябков.

    Российская сторона выразила надежду, что сценарии, ведущие к дестабилизации стратегической обстановки и новой гонке вооружений, удастся предотвратить. Рябков подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности всегда будут в приоритете, но Москва рассчитывает избежать наиболее негативных сценариев и полагает, что предложенная ею инициатива помогла бы создать основу для дальнейших шагов по поддержанию стратегической стабильности.

    В сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ноябре сообщил, что Россия ожидает от США ответа на предложение о продлении ДСНВ.

    26 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков призвал не преувеличивать значение утечек телефонных разговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине, призвав не преувеличивать их значение.

    Комментируя недавние публикации с утечками телефонных переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не стоит придавать слишком большое значение подобным инцидентам, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что существует значительное количество людей в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах, заинтересованных в срыве мирных тенденций.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    26 ноября 2025, 13:22 • Новости дня
    Песков: Кремль скажет, когда определятся точные сроки контактов с Уиткоффом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информация о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока отсутствует.

    Точные сроки контактов между российской стороной и спецпосланником президента США по-прежнему остаются неустановленными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.

    Песков объяснил, что сейчас контакты между двумя странами продолжаются, однако каких-либо новых деталей по линии сотрудничества с американцами пока нет.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении направить Уиткоффа в Москву. По словам Пескова, предметные договоренности по датам еще формируются. «Сейчас по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим», – заявил он.

    Ранее Путин выразил готовность встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве.

    Встречу спецпосланника США с Владимиром Путиным ожидают на следующей неделе, в ней может принять участие Джаред Кушнер.

    «Слив» в прессу якобы расшифровок беседы с Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты.

