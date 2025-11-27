МИД заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США

Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России ответить на угрозу РСМД США

Tекст: Вера Басилая

Рябков, комментируя недавние перемещения американского комплекса Typhon, который способен запускать крылатые ракеты Tomahawk, заявил что Россия примет компенсирующие военно-технические меры, если системы ракет средней и меньшей дальности США будут угрожать ее безопасности, передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, Россия не придает чрезмерного значения передвижению американских систем, однако отмечает, что эти комплексы уже активно используются в учениях.

Замминистра добавил, что Typhon находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточно продолжительное время, чтобы считать его присутствие регулярной проекцией силы Вашингтона. Рябков также указал, что решения США по размещению подобных вооружений имеют долгосрочный и стратегический характер.

«Это проекция силы в том виде, как ее понимают в Пентагоне», – отметил замминистра иностранных дел России.

Ранее Вооруженные силы США вывезли мобильные наземные установки Typhon с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии.

Изначально Пентагон планировал вывезти эти установки после завершения американо-японских учений 25 сентября.

Китай и Россия указывали на опасность развертывания вооружений средней дальности США в этом регионе.