  • Новость часаФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    5 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня

    Ростех передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

    Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет
    @ REUTERS/Hollie Adams

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

    Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА «Новости». Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

    Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

    Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

    В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

    Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

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    8 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

    На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

    «Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.

    По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

    Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».

    Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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    8 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Трамп признал огромную военную мощь России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским указал на внушительный военный потенциал и масштаб России.

    Глава Белого дома Дональд Трамп открыто признал и высоко оценил значительный военный потенциал Москвы, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре, политик провел официальные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    «Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал американский президент, комментируя текущую международную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал Россию непобедимой.

    До этого американский лидер охарактеризовал нашу страну как мощную военную державу. Во время встречи в Ватикане он указал Владимиру Зеленскому на превосходство и силу Москвы.

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    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

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    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

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    7 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения ВС России продвинулись на северо-запад и приступили к боям за два новых населенных пункта, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что деятельность российских войск  говорит о том, что они не остановились на достигнутом и начинают продвигаться дальше

    По его словам, российские подразделения активно расширяют зону контроля к северо-востоку от освобожденной Константиновки.

    Он отметил, что ВСУ не хватает сил для укрепления второй и третьей линии обороны под Константиновкой в ДНР.

    «Если мы говорим, пытается ли противник контратаковать у Константиновки, то на данный момент они сосредоточены сбором своих разрозненных отрядов, которые бежали из города. Это происходит в районе Алексеево-Дружковки. Вот там они пытаются выстроить эшелонированную линию обороны», – сообщил эксперт.

    Однако, ввиду острой нехватки личного состава украинскому командованию удалось только выстроить более-менее передовые порядки. Вторая же и третья линии обороны практически пустуют, подытожил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 30 июня начали штурм Осыково на константиновском направлении. Российские саперы начали разминирование освобожденной Константиновки. Иностранные наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара.

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