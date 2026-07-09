Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».0 комментариев
Ростех передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и Су-34
ОАК поставила армии партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34
Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.
Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.
Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.
Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.
Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.
Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.
конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.
В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.