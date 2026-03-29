Минэнерго Дагестана восстановило энергоснабжение 90% обесточенных объектов

В Дагестане восстановили энергоснабжение 90% обесточенных объектов
В большинстве районов Дагестана электроснабжение восстановили после последствий непогоды, однако на одной из подстанций работы продолжается, сказано в Telegram-канале Минэнерго республики.
«Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны. Пик отключений зафиксирован в 16.00 28 марта – технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 29 марта количество отключённых линий электропередачи составляет четыре», – сообщили там.
В ведомстве уточнили, что две из трёх подстанций Махачкалы – «Махачкала-110» и «Восточная» – функционируют в штатном режиме.
Однако ситуация на подстанции «Приморская» остается сложной: пока ее невозможно ввести в работу из-за затопления. Сотрудники МЧС Дагестана занимаются откачкой воды с подстанции.
После завершения этих работ энергетики приступят к восстановлению электроснабжения. Предполагается, что работа подстанции «Приморская» будет восстановлена во второй половине дня 30 марта, добавили в Минэнерго.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.Власти Дагестана
приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды.