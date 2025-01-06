Фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией

Tекст: Александра Юдина

Французские фермеры, недовольные сельскохозяйственной политикой властей, заблокировали трассу N10 под Парижем, ведущую к границе с Испанией, передает РИА «Новости».

По данным источника, движение на этой трассе блокируют восемь тракторов, и в акции принимают участие около двадцати фермеров.

Протест организован профсоюзом «Сельская координация», который ранее призвал заблокировать Париж 5 января. Профсоюз требует встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар. Несмотря на анонсированную встречу с Байру 13 января, аграрии продолжают акции протеста.

Кроме того, профсоюз сообщил о проведении аналогичной акции на дороге RN4 к востоку от Парижа. Там фермеры устроили «операцию улитка», передвигаясь по трассе с минимальной скоростью, чтобы затруднить движение в сторону границы с Германией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная федерация профсоюзов фермеров Франции ранее замуровала вход в приемную экс-президента страны Франсуа Олланда в Коррезе, чтобы выразить протест против его политического курса, который, по мнению фермеров, не учитывает их интересы и нужды.

В декабре в Париже тысячи человек вышли на манифестацию, чтобы выразить недовольство бюджетными сокращениями и требовать повышения зарплат.