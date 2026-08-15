Разведка Афганистана пригрозила жесткими мерами талибам-раскольникам

Замглавы разведки Афганистана пригрозил наказать пытающихся расколоть «Талибан»

Tекст: Мария Иванова

Замглавы афганской разведки заявил о готовности жестко пресекать попытки внести разлад в ряды талибов, передает РИА «Новости».

В своем аудиообращении, приуроченном к пятой годовщине возвращения движения к власти, он подтвердил наличие раскольников и подчеркнул, что за их деятельностью ведется тщательное наблюдение.

«Для укрепления нынешней власти необходимы усилия людей, обладающих идеологической, интеллектуальной и религиозной приверженностью целям движения «Талибан»... От людей, примкнувших к движению исключительно ради материальной выгоды, нельзя ожидать готовности к борьбе или самопожертвованию ради укрепления системы», – заявил Таджмир Джавад. Он сравнил нынешних мятежников с теми, кто в прошлом пытался подорвать результаты борьбы против советских войск и сил НАТО.

В настоящее время Джавад руководит военной операцией против отрядов полевого командира Джумы Хана Фатека в провинции Бадахшан. Конфликт вспыхнул из-за золотых приисков, которые губернатор провинции попытался забрать у родственников мятежника.

Афганские ВВС продолжают наносить удары по позициям боевиков, готовясь к масштабной наземной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о поддержке бадахшанских мятежников со стороны Пакистана.

В ходе боев с повстанцами в этом регионе потерпел крушение военный вертолет афганского министерства обороны.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Таджмир Джавад предупредил о готовности талибов использовать террористов-смертников для защиты своей власти.