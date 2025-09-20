Талибы резко отреагировали на слова Трампа о базе Баграм

Tекст: Вера Басилая

Представители афганских властей резко отреагировали на заявление Дональда Трампа о планах США вернуть авиабазу Баграм, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани охарактеризовал слова Трампа как «полные ненависти и амбиций».

«Мы никогда не позволим, чтобы Баграм или любая другая часть афганской территории вновь оказалась под иностранной оккупацией».

Кани также подчеркнул, что авиабаза полностью контролируется правительством Афганистана и любые сценарии передачи ее другой стране исключены.

По его словам, афганский народ готов к сопротивлению любой внешней угрозе.

«Опыт прошлых лет показал, что наш народ выступает против оккупантов», – заявил Кани.

Заместитель начальника Главного управления разведки Афганистана Таджмир Джавад в аудиообращении предупредил, что при необходимости талибы готовы вновь использовать «террористов-смертников» для защиты своего правления. Он подчеркнул, что этот инструмент остается актуальным для обеспечения власти движения.

Американский дипломат Залмай Халилзад в соцсети X допустил возможность будущих совместных операций на базе Баграм при условии дальнейшего диалога между США и Афганистаном. Однако бывшая сотрудница Совета нацбезопасности США Лиза Кертис заявила, что «талибы никогда не позволят американским войскам вернуться на авиабазу Баграм», назвав слова Трампа смехотворными. Она напомнила, что Дохийское соглашение не предусматривало возвращения американских военных объектов в Афганистане.

СМИ писали, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

Дональд Трамп ранее отмечал, что хотел оставить базу в Баграме из-за активности Китая.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США задумали создать «троянского коня» в Афганистане для России и Китая.



