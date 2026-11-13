Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
Галь Гадот заявила о страхе из-за распространения ненависти к евреям
Во время церемонии вручения премии Центра Симона Визенталя израильская актриса Галь Гадот выразила ужас из-за стремительного распространения ненависти к евреям.
Гадот вручила Крейзу гуманитарную премию Центра Симона Визенталя за 2026 год, сообщает Fox News.
Во время церемонии актриса призналась, что ее пугает быстрое распространение ненависти к евреям. «Если люди привыкают слышать и видеть ненависть и отворачиваться, то где это закончится?» – спросила она.
Гадот отметила лидерство Крейза, который «твердо стоит на своем» и выступает против антисемитизма. По ее словам, его руководство в эти темные времена служит «маяком света» и придает всем смелости.
Крейз в свою очередь выразил признательность Skydance за поддержку Израиля и еврейского народа. Он подчеркнул, что бизнес-лидерство несет за собой моральную ответственность.
Израильско-американский совет (IAC) также поздравил Крейза с наградой и поддержал позицию Гадот. В заявлении организации подчеркивается, что никто не должен бояться потерять работу или друзей из-за осуждения антисемитизма или поддержки Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил о страхе еврейских семей из-за роста антисемитизма. В прошлом месяце корпорация Би-би-си согласилась выплатить компенсацию подвергшейся травле из-за еврейского происхождения режиссеру Люси Кон. В сентябре прошлого года абсолютную безнаказанность Израиля назвали причиной возможного скатывания мира вразнос.