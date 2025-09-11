Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

Удары Израиля по Катару – это, безусловно, прецедент. Конечно, Катар – не первое суверенное государство Ближнего Востока, по которому Израиль безнаказанно и нагло наносит удары, но до этого речь шла о странах с нестабильной политической системой или относящихся по западной классификации к «странам-изгоям»: Ирак, Иран, Ливан, Сирия, Йемен. А Катар – это не просто респектабельное государство, это один из важнейших военно-политических союзников США в регионе.

Ситуацию усугубляет тот факт, что Катар в течение многих лет являлся посредником между Тель-Авивом и руководством ХАМАС. То есть Израиль не просто нарушил суверенитет Катара, но подставил его – получается, что власти страны заманили палестинцев в ловушку, пусть и без всякого на то желания.

Еще одну «подставу» союзнику преподнес Вашингтон. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Штаты вообще-то устами спецпосланника Стивена Уиткоффа предупреждали Катар о подготовке израильской армией удара.

«Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара», – подчеркнула она, пытаясь оправдать американского президента, который, выходит, знал о готовящейся атаке.

Впрочем, получилось наоборот. Во-первых, если Дональд Трамп все знал заранее, но не использовал возможности это предотвратить – это характеризует его не с лучшей стороны, мягко скажем.

Во-вторых, если верить информации портала Axios, новость об атаке Израиля по Ка тару«ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе», – сообщает портал.

То есть Трамп все знал, но своих советников в известность не поставил? Тогда он точно прямой соучастник. В подтверждение этого звучат его собственные оправдания. «Это решение принял премьер-министр Израиля Нетаньяху, а не я», – написал он в соцсети Truth Social.

Мощный ответ от президента США…

Далее Трамп продолжил оправдываться – мол, односторонние бомбардировки Катара, «суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, который очень усердно работает и смело берет на себя риски вместе с нами для установления мира», не способствуют достижению целей как Вашингтона, так и самого Израиля.

И заканчивает снова «за упокой», подчеркивая: «уничтожение ХАМАС является достойной целью».

То есть бить по Катару – очень плохо, но цель оправдывает средства?

Просто еще раз оцените ситуацию: в Катаре по инициативе США собираются люди для обсуждения предложения президента США о прекращении огня в Секторе Газа (об этом прямо заявляет Al-Jazeera). И в этот момент по ним наносится удар, о котором в Вашингтоне знали заранее. То есть Штаты совершили попросту подлость, заманив руководство ХАМАС в мышеловку. И пусть теперь премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани доказывает миру, что США проинформировали его правительство о нападении Израиля только после того, как оно случилось.

Также не может не вызвать вопросы и реакция на агрессию катарской ПВО. Ее просто не было. В соцсетях уже вовсю обсуждается версия, что США «отключили» стоящие на вооружении страны американские «Пэтриоты». И истребители ВВС Катара как-то уж слишком подозрительно в момент атаки мирно кружили над столицей в сопровождении британских и американских самолетов-заправщиков.

В любом случае, картина складывается неприятная не только для Катара, но и для США.

Если Трамп обо всем знал (а если верить The Jerusalem Post, Вашингтон не просто знал, а санкционировал атаку), то он соучастник военного преступления. Даже больше: премьер Катара Мухаммед Аль Тани назвал атаку Израиля актом международного терроризма.

Если нет – то, выходит, что премьер Израиля Нетаньяху просто плевать хотел на трамповские мирные инициативы, на самого Трампа и на Америку. В принципе, это давно ясно: Нетаньяху в последнее время практически не реагировал на критику из Белого дома, давая понять, что Вашингтон ему не указ – несмотря на зависимость Израиля от США, в первую очередь, в военной сфере. Все это – результат многолетней череды военных преступлений, которые оставались безнаказанными для Израиля из-за прикрытия США. Только если раньше цели были менее «респектабельными», то теперь Нетаньяху уже бьет по союзникам США.

«Если мы не достали их в этот раз, достанем в следующий», – откровенно заявляет посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, намекая на то, что политика безнаказанных ударов по другим странам будет продолжена.

Сам Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС больше не пользуются иммунитетом в мире. И эта фраза прозвучала двояко. Ибо после агрессии против Катара многим становится ясно: иммунитетом в мире вообще никто не обладает. Включая союзников США. Это союзничество больше не является надежной гарантией того, что тебя не будут бомбить, а США не только покроют агрессора, но, и помогут ему в организации агрессии.

«Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром», – написал Дональд Трамп у себя в соцсети.

Кто теперь поверит его заявлениям?

Конечно, Катар – своего рода «анфан террибль» арабского мира – слишком уж он проамериканский, пробританский, прозападный. И отношения с соседями, особенно, с главным конкурентом в регионе – Саудовской Аравией, мягко говоря, у него не безоблачные. Но все же катарцы – это не «еретики-шииты» из Ирана, на бомбардировки которых можно не только закрывать глаза, но и оправдывать. И произошедшее с Катаром – яркий пример того, что может случиться, если ты слишком усердно будешь прислуживать Западу и доверять ему.

Саудиты пока молчат. Но, очевидно, крепко думают и делают соответствующие выводы.

Думаю, о присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям» можно забыть (после случившегося объяснить обществу необходимость признания Израиля – невыполнимая задача), а это в итоге приведет к дистанцированию саудитов от Вашингтона. В конечном итоге, ситуация может подтолкнуть Эр-Рияд к возобновлению курса на сближение с Россией и Китаем и вступлению в БРИКС, что было поставлено на паузу в конце прошлого года после победы на выборах Трампа, которого саудиты считали близким и надежным союзником. Ну, а дальше реальностью могут стать уже давно ведущиеся разговоры о дедолларизации арабской нефти, что станет самым сильным ударом по американской экономической гегемонии за всю ее историю.

По политической, кстати, тоже. Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности. Это было ясно и раньше, когда США своими (и не только) руками убирали в прошлом вполне лояльных себе глав государств – Хусейна, Мубарака, Каддафи), но тогда им фактически была объявлена война, подлых ударов в спину своим друзьям США до минувшего вторника не наносили.

Интересно, что происходит это на фоне резкого усиления ШОС, БРИКС и фактического появления очертаний многополярного мира, в котором американскому доминированию места больше не будет. Как и в случае с Индией, Трамп с упорством осла продолжает рыть могилу Pax Americana.

А ведь было бы смешно, не будь так грустно. О Нобелевской премии мира Трампу точно стоит забыть. Как и вообще о мире на Ближнем Востоке. Как и о признании Израиля своими союзниками в регионе. Как и о том, что у США есть там надежные союзники.

Их больше нет. Ну, разве что только Израиль, который уже давно делает все, что ему нравится, без оглядки на Вашингтон.