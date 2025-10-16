Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

Латинская Америка традиционно считалась «задним двором» США, но в XXI веке регион все активнее проводит самостоятельную внешнюю политику. Одни страны стали ближайшими союзниками России, другие по-прежнему ориентируются на Вашингтон, третьи пытаются балансировать между центрами силы. Разделим Латинскую Америку на субрегионы и посмотрим, кто там России друг, кто – враг, а кто просто действует по ситуации.

Мексика: между соседством с США и независимой линией

Мексика – крупнейшая испаноязычная страна и сосед США. География и экономика связывают их тесно, но Мексика традиционно стремится к независимой внешней политике. Во времена холодной войны она не разрывала отношения с Кубой, несмотря на давление Вашингтона. Сейчас Мехико придерживается принципа невмешательства и многовекторности. Так, осудив военные действия на Украине и поддержав резолюцию ООН, Мексика отказалась вводить санкции против России. Президент Лопес Обрадор выступает за переговоры и даже предлагал собственный план урегулирования, возлагая ответственность на обе стороны. Такая позиция раздражает США, но отражает давнюю мексиканскую традицию – не идти в фарватере американской политики. В отношениях с Россией Мексика сохраняет нейтралитет: стратегического партнерства нет, но сотрудничество возможно, если это выгодно, как в случае с закупкой вакцины «Спутник V». В целом Мексика – «не друг и не враг», предпочитающая сохранять свободу манёвра в мировых спорах.

Центральная Америка: идеологические расхождения на фоне влияния США

Центральная Америка долго оставалась под влиянием США – от доктрины Монро до эпохи «банановых республик». Сегодня регион политически неоднороден.

Главный союзник России – Никарагуа. Президент Даниэль Ортега, ветеран сандинистской революции, открыто поддерживает Россию: признал Абхазию и Южную Осетию, голосовал против антироссийских резолюций в ООН и допустил российских военных к совместным учениям. В стране работает учебный центр МВД РФ для латиноамериканских полицейских. Союз держится на общей антиамериканской позиции: Ортега видит в России противовес Вашингтону.

Панама, Коста-Рика и Гватемала остаются в орбите США. Панама исторически зависима от Вашингтона, Коста-Рика – стабильная демократия с прозападным курсом, а Гватемала при консерваторах также следовала американской линии, хотя новый реформаторский президент может смягчить эту зависимость. Все три страны осудили действия России на Украине и поддерживают политику ООН, пусть и без введения собственных санкций.

Ближе к нейтралитету – Сальвадор и Гондурас. Президент Найиб Букеле в Сальвадоре проводит независимую политику и воздержался при голосовании по Украине. Гондурас при левой президентке Сиомаре Кастро восстановил отношения с Кубой и Китаем, демонстрируя отход от жёстко проамериканского курса.

Карибский бассейн: старая дружба Кубы и новые реалии

Главный партнер России в Карибском регионе – Куба. Сегодня Гавана открыто поддерживает Россию в её противостоянии с Западом. При голосовании в ООН по Украине Куба воздержалась, а её представители обвинили США и НАТО в приближении к границам России. На фоне продолжающейся американской блокады Куба ищет союзников, способных помочь экономически и дипломатически. Россия, выступая как наследница СССР, снова даёт кредиты, поставляет энергоносители и гуманитарную помощь – в том числе вакцины во время пандемии. Дружба носит и символический характер: на форуме «Россия – Латинская Америка» кубинские лидеры ссылались на наследие Фиделя Кастро и вновь осудили политику США и НАТО. Куба остаётся самым верным союзником России в западном полушарии.

Другие испаноязычные страны Карибского бассейна играют меньшую геополитическую роль. Доминиканская Республика, хотя и имеет исторические и культурные связи с США (включая огромную диаспору доминиканцев в Нью-Йорке), старается придерживаться умеренной линии. В конфликте на Украине Санто-Доминго поддержал резолюции ООН, осуждающие РФ, но дальнейших активных действий не предпринимал. Страны региона ориентированы в первую очередь на туризм, далеки от глобальной политики, поэтому о «врагах» или «друзьях» России тут говорить сложно – скорее, нейтралитет с уклоном в поддержку международного права (трактуемого по-американски).

Венесуэла формально относится к Южной Америке, но по культуре и истории тесно связана с Карибским регионом. При Уго Чавесе она стала главным союзником России в западном полушарии, и при Мадуро этот курс сохранился. Каракас десятилетиями покупает российское оружие, сотрудничает с нефтяными компаниями и вместе с Россией выступает против империализма США. Венесуэла входит в альянс Альба, созданный Чавесом и Кастро как альтернатива американским интеграционным проектам. Мадуро открыто поддерживает Россию и возлагает вину за конфликты на США. Для России Венесуэла – важный партнёр: у неё огромные запасы нефти и политическая готовность демонстрировать союз – вплоть до допуска на свою территорию российских самолётов и кораблей.

Прямых врагов России среди испаноязычных островов нет – ни одна карибская страна не рвёт отношений с Россией, хотя большинство (как Доминикана) все же ориентированы на США и голосуют с ними.

Андийские страны: идеология против геополитики

Анды – это пять стран на северо-западе Южной Америки (Венесуэлу мы уже рассмотрели выше). Здесь наблюдается резкий контраст между государствами, возглавляемыми левыми антиамериканскими лидерами, и странами с традиционно проамериканской элитой.

Боливия долго считалась одним из самых близких идеологических союзников России. При президенте Эво Моралесе (2006–2019) страна вступила в Альба, вышла из зависимости от США, выдворила USAID и сблизилась с Россией и КНР. Россия инвестировала в газовый сектор, сотрудничала с боливийскими военными и обсуждала проекты по добыче лития – стратегического ресурса страны. После ухода Моралеса его партия осталась у власти, а президент Луис Арсе продолжил многовекторный курс. Боливия поддерживала Россию, в том числе воздержавшись при голосовании в ООН по Украине, и видела в ней партнёра в продвижении идеи многополярного мира. Экономические связи были скромными, но символическая дружба оставалась важной. Однако выборы 2025 года всё изменили. В первом туре победил сенатор Родриго Пас (около 32%), следом – экс-президент Хорхе Кирога (около 26–27%). Партия MAS, опора Моралеса и Арсе, потерпела поражение и лишилась большинства в парламенте. Оба кандидата заявили о намерении «перезагрузить» отношения с США и ЕС и дистанцироваться от прежних союзов. Боливия стоит на пороге смены внешнеполитического курса.

Колумбия долго оставалась оплотом проамериканской политики в Южной Америке, особенно во времена борьбы с наркокартелями и левыми повстанцами. До 2022 года страной управляли правые правительства – Урибе, Сантос, Дуке – тесно связанные с США: от плана «Колумбия» до совместных военных операций. Отношения с Россией при этом оставались холодными. Страна осудила возвращение Крыма и поддержала антироссийские резолюции ООН в 2022 году. С приходом к власти левого президента Густаво Петро в августе 2022-го курс изменился. Бывший партизан, он восстановил отношения с Венесуэлой и занял более самостоятельную позицию. По Украине Петро формально осудил РФ, но заявил, что поставки оружия лишь продлевают войну, призвав к переговорам.

Тем не менее институционально страна по-прежнему связана с США – статус партнёра вне НАТО и соглашение о свободной торговле сохраняются. В итоге Колумбия сейчас – нейтральна России: открытая враждебность ушла, но о дружбе речи нет.

Эквадор и Перу в последние годы пережили политические потрясения, затронувшие и их внешнеполитическую ориентацию. Эквадором в 2007–2017 годах руководил левый политик Рафаэль Корреа, при котором страна вступила в Боливарианский альянс и открыто флиртовала с Россией (закупки вертолетов, совместные проекты). Однако с 2017 года курс резко изменился: сначала президент Ленин Морено отдалился от бывших союзников и сблизился с США, затем пришел консерватор Гильермо Лассо. Они возвращали страну в проамериканское русло. В 2022-м Эквадор осудил действия РФ в ООН. Сейчас, после досрочных выборов 2023 года, у власти вновь президент правоцентрист (Даниэль Нобоа), так что Эквадор остается под сильным влиянием Вашингтона, в геополитике – скорее, противник России.

Перу долгое время считалась проамериканской технократической республикой. Но в 2021 году там выбрали президента Педро Кастильо из левого лагеря. Его правление оказалось хаотичным и коротким – уже в 2022-м Кастильо отстранили. Новый режим Дины Болуарте стремится наладить отношения с США и соседями. Отношение к России у Перу скорее настороженное: Перу в ООН голосует, как правило, против России, а от прежних планов сотрудничества (например, закупки российских вертолетов) правительство страны во многом отошло из-за санкционных рисков. Иными словами, сейчас Перу – не союзник России, а одна из опор влияния США на тихоокеанском побережье Южной Америки.

Бразилия: балансирующий гигант

Бразилия – португалоязычный гигант и одна из ведущих экономик мира. Её отношения с Россией всегда строились на прагматизме. Ещё в 2000-х президент Лула да Силва сделал страну участницей БРИКС и провозгласил курс на укрепление Глобального Юга и многополярность. Хотя Бразилия избегала прямых конфликтов с США, она не поддерживала их доминирование в регионе.

В 2010-х, при правоцентристских правительствах, курс слегка сместился к Западу, но даже консерватор Болсонару не стал портить отношения с Россией: он посетил Россию и сохранил нейтралитет по Украине. Зависимый от российских удобрений агросектор сыграл здесь ключевую роль. После возвращения Лулы в 2023 году Бразилия снова подчёркивает независимость. Она проголосовала в ООН за осуждение России, но сам Лула вскоре обвинил в конфликте обе стороны и критиковал НАТО. Бразилия не присоединилась к санкциям и продолжает активную торговлю и политическое взаимодействие с Россией. Президент Лула посетил саммит БРИКС в Казани в 2024 году и Парад Победы в Москве в 2025-м – что так же говорит об особом статусе отношений.

Бразилию можно назвать относительным союзником России, однозначно не врагом. Это самостоятельная демократия, ведущая диалог и с США, и с Китаем, и с Европой. В отношениях с Россией она остаётся партнёром по БРИКС и сторонником реформы мировой финансовой системы, но без автоматической поддержки. Всё же её нейтралитет и отказ участвовать в санкциях уже можно считать дипломатическим успехом России.

Южный конус: от прагматики Аргентины до принципов Чили

Страны Южного конуса – Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай – по-разному выстраивают отношения с Россией, и многое здесь зависит от внутренней политики.

Аргентина при Киршнерах сблизилась с Россией, называя отношения стратегическими. Реализовывались энергетические проекты, а во время пандемии страна первой в регионе начала использовать вакцину «Спутник V». Президент Альберто Фернандес стремился к роли посредника между Россией и Западом, но после начала конфликта на Украине Аргентина осудила действия России в ООН, отказавшись при этом вводить санкции. С приходом к власти в 2023 году либертарианца Хавьера Милея курс резко изменился: он отказался вступать в БРИКС и заявил о приоритете союза с США и Израилем. Так Аргентина из бывшего друга превратилась, скорее, в оппонента России, хотя в стране по-прежнему сильны пророссийские симпатии в перонистской среде.

Чили при левом президенте Габриэле Бориче занимает жёсткую позицию: осуждает Россию, сближается с США и ЕС. Экономические связи с Россией минимальны, поэтому страна может позволить себе не дружить с Россией, не рискуя.

Уругвай и Парагвай – малые, но стабильные игроки региона. Уругвай придерживается либерально-западного курса, однако сохраняет нейтралитет и экономический интерес в российских удобрениях. Парагвай традиционно ориентируется на США и Тайвань, с Россией имеет ограниченные контакты и остаётся прохладным партнёром. В целом Южный конус – зона прагматизма без ярких союзников или противников России.

В итоге

Современные отношения России с Латинской Америкой неоднородны. Безусловные союзники России – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра по принципу «враг моего врага – мой друг». Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном, вроде Чили, Панамы или Парагвая, которые поддерживают западный консенсус и критически относятся к действиям Кремля. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав: Бразилия, Мексика, и другие, предпочитающие сохранять нейтралитет из прагматизма и стремления к самостоятельности. Регион в целом избегает конфронтации в духе холодной войны. Даже союзники США не рвут связи с Россией, а сторонники России редко выражают полную поддержку её действиям. Латинская Америка всё активнее говорит своим голосом, исходя из собственных интересов.

Для России это и вызов, и шанс. Ей нужно доказать, что она не только альтернатива Западу, но и надёжный партнёр. Ослабление американского влияния открывает возможности для прагматичного сотрудничества. Регион стремится к многополярности, и при взвешенной политике Россия может укрепить своё присутствие, превращая нейтральные страны в партнёров.