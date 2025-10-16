  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке
    16 октября 2025, 11:44 Мнение

    Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов

    Историк, сотрудник Центра Льва Гумилева

    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ

    Латинская Америка традиционно считалась «задним двором» США, но в XXI веке регион все активнее проводит самостоятельную внешнюю политику. Одни страны стали ближайшими союзниками России, другие по-прежнему ориентируются на Вашингтон, третьи пытаются балансировать между центрами силы. Разделим Латинскую Америку на субрегионы и посмотрим, кто там России друг, кто – враг, а кто просто действует по ситуации.

    Мексика: между соседством с США и независимой линией

    Мексика – крупнейшая испаноязычная страна и сосед США. География и экономика связывают их тесно, но Мексика традиционно стремится к независимой внешней политике. Во времена холодной войны она не разрывала отношения с Кубой, несмотря на давление Вашингтона. Сейчас Мехико придерживается принципа невмешательства и многовекторности. Так, осудив военные действия на Украине и поддержав резолюцию ООН, Мексика отказалась вводить санкции против России. Президент Лопес Обрадор выступает за переговоры и даже предлагал собственный план урегулирования, возлагая ответственность на обе стороны. Такая позиция раздражает США, но отражает давнюю мексиканскую традицию – не идти в фарватере американской политики. В отношениях с Россией Мексика сохраняет нейтралитет: стратегического партнерства нет, но сотрудничество возможно, если это выгодно, как в случае с закупкой вакцины «Спутник V». В целом Мексика – «не друг и не враг», предпочитающая сохранять свободу манёвра в мировых спорах.

    Центральная Америка: идеологические расхождения на фоне влияния США

    Центральная Америка долго оставалась под влиянием США – от доктрины Монро до эпохи «банановых республик». Сегодня регион политически неоднороден.

    Главный союзник России – Никарагуа. Президент Даниэль Ортега, ветеран сандинистской революции, открыто поддерживает Россию: признал Абхазию и Южную Осетию, голосовал против антироссийских резолюций в ООН и допустил российских военных к совместным учениям. В стране работает учебный центр МВД РФ для латиноамериканских полицейских. Союз держится на общей антиамериканской позиции: Ортега видит в России противовес Вашингтону.

    Панама, Коста-Рика и Гватемала остаются в орбите США. Панама исторически зависима от Вашингтона, Коста-Рика – стабильная демократия с прозападным курсом, а Гватемала при консерваторах также следовала американской линии, хотя новый реформаторский президент может смягчить эту зависимость. Все три страны осудили действия России на Украине и поддерживают политику ООН, пусть и без введения собственных санкций.

    Ближе к нейтралитету – Сальвадор и Гондурас. Президент Найиб Букеле в Сальвадоре проводит независимую политику и воздержался при голосовании по Украине. Гондурас при левой президентке Сиомаре Кастро восстановил отношения с Кубой и Китаем, демонстрируя отход от жёстко проамериканского курса.

    Карибский бассейн: старая дружба Кубы и новые реалии

    Главный партнер России в Карибском регионе – Куба. Сегодня Гавана открыто поддерживает Россию в её противостоянии с Западом. При голосовании в ООН по Украине Куба воздержалась, а её представители обвинили США и НАТО в приближении к границам России. На фоне продолжающейся американской блокады Куба ищет союзников, способных помочь экономически и дипломатически. Россия, выступая как наследница СССР, снова даёт кредиты, поставляет энергоносители и гуманитарную помощь – в том числе вакцины во время пандемии. Дружба носит и символический характер: на форуме «Россия – Латинская Америка» кубинские лидеры ссылались на наследие Фиделя Кастро и вновь осудили политику США и НАТО. Куба остаётся самым верным союзником России в западном полушарии.

    Другие испаноязычные страны Карибского бассейна играют меньшую геополитическую роль. Доминиканская Республика, хотя и имеет исторические и культурные связи с США (включая огромную диаспору доминиканцев в Нью-Йорке), старается придерживаться умеренной линии. В конфликте на Украине Санто-Доминго поддержал резолюции ООН, осуждающие РФ, но дальнейших активных действий не предпринимал. Страны региона ориентированы в первую очередь на туризм, далеки от глобальной политики, поэтому о «врагах» или «друзьях» России тут говорить сложно – скорее, нейтралитет с уклоном в поддержку международного права (трактуемого по-американски).

    Венесуэла формально относится к Южной Америке, но по культуре и истории тесно связана с Карибским регионом. При Уго Чавесе она стала главным союзником России в западном полушарии, и при Мадуро этот курс сохранился. Каракас десятилетиями покупает российское оружие, сотрудничает с нефтяными компаниями и вместе с Россией выступает против империализма США. Венесуэла входит в альянс Альба, созданный Чавесом и Кастро как альтернатива американским интеграционным проектам. Мадуро открыто поддерживает Россию и возлагает вину за конфликты на США. Для России Венесуэла – важный партнёр: у неё огромные запасы нефти и политическая готовность демонстрировать союз – вплоть до допуска на свою территорию российских самолётов и кораблей.

    Прямых врагов России среди испаноязычных островов нет – ни одна карибская страна не рвёт отношений с Россией, хотя большинство (как Доминикана) все же ориентированы на США и голосуют с ними.

    Андийские страны: идеология против геополитики

    Анды – это пять стран на северо-западе Южной Америки (Венесуэлу мы уже рассмотрели выше). Здесь наблюдается резкий контраст между государствами, возглавляемыми левыми антиамериканскими лидерами, и странами с традиционно проамериканской элитой.

    Боливия долго считалась одним из самых близких идеологических союзников России. При президенте Эво Моралесе (2006–2019) страна вступила в Альба, вышла из зависимости от США, выдворила USAID и сблизилась с Россией и КНР. Россия инвестировала в газовый сектор, сотрудничала с боливийскими военными и обсуждала проекты по добыче лития – стратегического ресурса страны. После ухода Моралеса его партия осталась у власти, а президент Луис Арсе продолжил многовекторный курс. Боливия поддерживала Россию, в том числе воздержавшись при голосовании в ООН по Украине, и видела в ней партнёра в продвижении идеи многополярного мира. Экономические связи были скромными, но символическая дружба оставалась важной. Однако выборы 2025 года всё изменили. В первом туре победил сенатор Родриго Пас (около 32%), следом – экс-президент Хорхе Кирога (около 26–27%). Партия MAS, опора Моралеса и Арсе, потерпела поражение и лишилась большинства в парламенте. Оба кандидата заявили о намерении «перезагрузить» отношения с США и ЕС и дистанцироваться от прежних союзов. Боливия стоит на пороге смены внешнеполитического курса.

    Колумбия долго оставалась оплотом проамериканской политики в Южной Америке, особенно во времена борьбы с наркокартелями и левыми повстанцами. До 2022 года страной управляли правые правительства – Урибе, Сантос, Дуке – тесно связанные с США: от плана «Колумбия» до совместных военных операций. Отношения с Россией при этом оставались холодными. Страна осудила возвращение Крыма и поддержала антироссийские резолюции ООН в 2022 году. С приходом к власти левого президента Густаво Петро в августе 2022-го курс изменился. Бывший партизан, он восстановил отношения с Венесуэлой и занял более самостоятельную позицию. По Украине Петро формально осудил РФ, но заявил, что поставки оружия лишь продлевают войну, призвав к переговорам.

    Тем не менее институционально страна по-прежнему связана с США – статус партнёра вне НАТО и соглашение о свободной торговле сохраняются. В итоге Колумбия сейчас – нейтральна России: открытая враждебность ушла, но о дружбе речи нет.

    Эквадор и Перу в последние годы пережили политические потрясения, затронувшие и их внешнеполитическую ориентацию. Эквадором в 2007–2017 годах руководил левый политик Рафаэль Корреа, при котором страна вступила в Боливарианский альянс и открыто флиртовала с Россией (закупки вертолетов, совместные проекты). Однако с 2017 года курс резко изменился: сначала президент Ленин Морено отдалился от бывших союзников и сблизился с США, затем пришел консерватор Гильермо Лассо. Они возвращали страну в проамериканское русло. В 2022-м Эквадор осудил действия РФ в ООН. Сейчас, после досрочных выборов 2023 года, у власти вновь президент правоцентрист (Даниэль Нобоа), так что Эквадор остается под сильным влиянием Вашингтона, в геополитике – скорее, противник России.

    Перу долгое время считалась проамериканской технократической республикой. Но в 2021 году там выбрали президента Педро Кастильо из левого лагеря. Его правление оказалось хаотичным и коротким – уже в 2022-м Кастильо отстранили. Новый режим Дины Болуарте стремится наладить отношения с США и соседями. Отношение к России у Перу скорее настороженное: Перу в ООН голосует, как правило, против России, а от прежних планов сотрудничества (например, закупки российских вертолетов) правительство страны во многом отошло из-за санкционных рисков. Иными словами, сейчас Перу – не союзник России, а одна из опор влияния США на тихоокеанском побережье Южной Америки.

    Бразилия: балансирующий гигант

    Бразилия – португалоязычный гигант и одна из ведущих экономик мира. Её отношения с Россией всегда строились на прагматизме. Ещё в 2000-х президент Лула да Силва сделал страну участницей БРИКС и провозгласил курс на укрепление Глобального Юга и многополярность. Хотя Бразилия избегала прямых конфликтов с США, она не поддерживала их доминирование в регионе.

    В 2010-х, при правоцентристских правительствах, курс слегка сместился к Западу, но даже консерватор Болсонару не стал портить отношения с Россией: он посетил Россию и сохранил нейтралитет по Украине. Зависимый от российских удобрений агросектор сыграл здесь ключевую роль. После возвращения Лулы в 2023 году Бразилия снова подчёркивает независимость. Она проголосовала в ООН за осуждение России, но сам Лула вскоре обвинил в конфликте обе стороны и критиковал НАТО. Бразилия не присоединилась к санкциям и продолжает активную торговлю и политическое взаимодействие с Россией. Президент Лула посетил саммит БРИКС в Казани в 2024 году и Парад Победы в Москве в 2025-м – что так же говорит об особом статусе отношений.

    Бразилию можно назвать относительным союзником России, однозначно не врагом. Это самостоятельная демократия, ведущая диалог и с США, и с Китаем, и с Европой. В отношениях с Россией она остаётся партнёром по БРИКС и сторонником реформы мировой финансовой системы, но без автоматической поддержки. Всё же её нейтралитет и отказ участвовать в санкциях уже можно считать дипломатическим успехом России.

    Южный конус: от прагматики Аргентины до принципов Чили

    Страны Южного конуса – Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай – по-разному выстраивают отношения с Россией, и многое здесь зависит от внутренней политики.

    Аргентина при Киршнерах сблизилась с Россией, называя отношения стратегическими. Реализовывались энергетические проекты, а во время пандемии страна первой в регионе начала использовать вакцину «Спутник V». Президент Альберто Фернандес стремился к роли посредника между Россией и Западом, но после начала конфликта на Украине Аргентина осудила действия России в ООН, отказавшись при этом вводить санкции. С приходом к власти в 2023 году либертарианца Хавьера Милея курс резко изменился: он отказался вступать в БРИКС и заявил о приоритете союза с США и Израилем. Так Аргентина из бывшего друга превратилась, скорее, в оппонента России, хотя в стране по-прежнему сильны пророссийские симпатии в перонистской среде.

    Чили при левом президенте Габриэле Бориче занимает жёсткую позицию: осуждает Россию, сближается с США и ЕС. Экономические связи с Россией минимальны, поэтому страна может позволить себе не дружить с Россией, не рискуя.

    Уругвай и Парагвай – малые, но стабильные игроки региона. Уругвай придерживается либерально-западного курса, однако сохраняет нейтралитет и экономический интерес в российских удобрениях. Парагвай традиционно ориентируется на США и Тайвань, с Россией имеет ограниченные контакты и остаётся прохладным партнёром. В целом Южный конус – зона прагматизма без ярких союзников или противников России.

    В итоге

    Современные отношения России с Латинской Америкой неоднородны. Безусловные союзники России – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра по принципу «враг моего врага – мой друг». Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном, вроде Чили, Панамы или Парагвая, которые поддерживают западный консенсус и критически относятся к действиям Кремля. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав: Бразилия, Мексика, и другие, предпочитающие сохранять нейтралитет из прагматизма и стремления к самостоятельности. Регион в целом избегает конфронтации в духе холодной войны. Даже союзники США не рвут связи с Россией, а сторонники России редко выражают полную поддержку её действиям. Латинская Америка всё активнее говорит своим голосом, исходя из собственных интересов.

    Для России это и вызов, и шанс. Ей нужно доказать, что она не только альтернатива Западу, но и надёжный партнёр. Ослабление американского влияния открывает возможности для прагматичного сотрудничества. Регион стремится к многополярности, и при взвешенной политике Россия может укрепить своё присутствие, превращая нейтральные страны в партнёров.

    Главное
    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти
    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Азербайджан решил сократить военные расходы
    Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя
    Арбатова: Молодые жены становятся для пожилых супругов сестрами милосердия

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации