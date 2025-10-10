На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».24 комментария
На симпозиуме в НЦ «Россия» представили 100 сценариев развития будущего
В столице подвели итоги II Международного симпозиума «Создавая будущее», где участники представили прикладные прогнозы и сценарии развития на десятилетия вперед.
Завершился II Международный симпозиум «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие более 7000 представителей из 86 стран, включая государства ШОС, БРИКС, Европы, США, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Онлайн трансляции посмотрели свыше 50,8 млн человек, а Россию представляли делегаты всех регионов.
Главным итогом симпозиума стала подготовка порядка 100 прикладных сценариев будущего, часть которых была визуализирована. Россия выступила инициатором разработки этих сценариев как основы для глобального трансформационного сдвига и устойчивого развития экономики, технологий, экологии и общества.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам Симпозиума. В нем отмечалась важность созидания будущего на основе суверенного мировоззрения и национальных традиций. Орешкин также сообщил, что симпозиум включили в глобальную экосистему «Открытый диалог».
Программа включала экспертные треки – «Общество», «Технологии», «Глобальное сотрудничество» – и открытую просветительскую часть. В рамках сценарной мастерской участники создали банк идей, который лег в основу ста прогнозов по развитию общества, технологий и международного партнерства. В треке «Общество» Александр Харичев рассказал о создании Института социальной архитектуры, который займется моделированием социальных изменений. Андрей Фурсенко подчеркнул значение взаимодействия науки, бизнеса, государства и образования.
В треке «Технологии» обсуждались перспективы искусственного интеллекта, биотехнологий, освоения космоса. Эксперты отметили лидерство России в 3D-биопечати и медицине будущего. В международном треке выделили планы сотрудничества России с Глобальным Югом и совместное видение партнерства с Африкой до 2063 года.
Симпозиум включал вручение первой Всероссийской литературной премии по научной фантастике и проведение Кубка нейроконтента. Гости участвовали в дебатах, лекциях, интерактивных выставках робототехники и гастрономическом шоу с роботами.