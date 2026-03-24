Американский стратегический B-52 подал сигнал бедствия над Британией
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress подал сигнал бедствия 7700 в небе над Великобританией, сообщает во вторник портал отслеживания движения самолетов flightradar24.
По данным портала отслеживания полетов flightradar24, самолет Boeing B-52H Stratofortress сообщил о чрезвычайной ситуации восточнее города Бристоль, используя аварийный код 7700.
Причины подачи сигнала бедствия пока неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.
Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».