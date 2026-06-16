Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.4 комментария
Белорус задержан в Польше после убийства российского художника Скрепецкого
wPolsce24: Белорус задержан в Польше после убийства Скрепецкого
Неподалеку от консульства Белоруссии задержан подозреваемый по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает wPolsce24.
«По неофициальной информации, задержанный мужчина – гражданин Белоруссии», – говорится в сообщении wPolsce24.
Подозреваемого задержали недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что жертвой уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России.
СМИ сообщили, что застрелили российского художника Скрепецкого.