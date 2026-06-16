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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    7 комментариев
    16 июня 2026, 05:45 • Новости дня

    Белорус задержан в Польше после убийства российского художника Скрепецкого

    wPolsce24: Белорус задержан в Польше после убийства Скрепецкого

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от консульства Белоруссии задержан подозреваемый по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает wPolsce24.

    «По неофициальной информации, задержанный мужчина – гражданин Белоруссии», – говорится в сообщении wPolsce24.

    Подозреваемого задержали недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что жертвой уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России.

    СМИ сообщили, что застрелили российского художника Скрепецкого.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

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    15 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Зеленский решил лететь на саммит G7 в обход Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил логистику зарубежных поездок и отправится на встречу «Большой семерки» из Молдавии на фоне дипломатического скандала с Варшавой.

    Украинская делегация вечером 15 июня полетит из Кишинева в Женеву. По информации сервиса Airnavradar, Зеленский отказался от традиционного транзита через польскую территорию. Накануне самолет перегнали в молдавскую столицу из Кракова после технического обслуживания, передают «Вести».

    Подобное изменение маршрута происходит уже второй раз. В начале июня борт вылетал в Британию также в обход польского Жешува, который активно использовался с 2022 года.

    Смена логистики совпала с резким ухудшением отношений Киева и Варшавы. Причиной стало присвоение украинскому спецподразделению имени героев УПА (признана экстремистской и запрещена в России). Польская сторона потребовала отменить это решение ради сохранения исторической памяти и двусторонних связей.

    В начале июня Владимир Зеленский отправился в Великобританию через Молдавию вместо польского Жешува.

    Власти Польши потребовали отменить решение о присвоении украинскому подразделению имени УПА.

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил действия киевского руководства.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Российский художник Скрепецкий застрелен в Польше

    Podlaski.info: В Польше застрелили российского художника Скрепецкого

    Tекст: Антон Антонов

    В польском городе Белая Подляска на автостоянке застрелили российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает Podlaski.info.

    Скрепецкий был застрелен днем на автостоянке. Жертве было 44 года, он являлся гражданином России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Podlaski.info.

    Издание уточняет, что убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги, на территории крупного жилого комплекса. Нападавший подошел к художнику и с близкого расстояния несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, медики не смогли спасти ему жизнь.

    Отмечается, что последние годы Скрепецкий жил за границей, а всего несколько дней назад находился в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что жертвой уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России.

    Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поимке преступника. Нападавший скрылся с места происшествия.

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    15 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил прекращение боевых действий в текущем году.

    «Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», – заявил белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya English, передает РИА «Новости».

    Глава государства также выразил мнение, что украинский кризис носит гораздо более сложный характер, чем противостояние между США и Ираном. Он подчеркнул многогранность и глубину текущих противоречий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в согласии Киева на предложенный США мирный договор.

    Незадолго до этого белорусский лидер озвучил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

    Месяцем ранее глава государства предупредил об угрозе полного исчезновения Украины в случае затягивания боевых действий.

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    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

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    15 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    Россиянин погиб в результате уличной стрельбы на востоке Польши

    Tекст: Денис Тельманов

    Жертвой вооруженного нападения на улице польского города Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России, получивший смертельное ранение.

    Трагический инцидент произошел в Люблинском воеводстве, передает РИА «Новости». Ранее местная радиостанция RMF FM информировала общественность о смертельном ранении случайного прохожего на одной из улиц Белой Подляски.

    «По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет», - сказал собеседник агентства.

    Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поимке преступника. Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас ведется его активный розыск. Причины и мотивы открытого огня пока остаются неизвестными для следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские полицейские обстреляли автомобиль жителя Белоруссии на трассе.

    В январе житель Варшавы забаррикадировался в здании после убийства своих родителей.

    В прошлом году нетрезвый военнослужащий польской армии устроил стрельбу в селе Мельник.

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    15 июня 2026, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире

    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще в первые дни противостояния на Украине советовал украинскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya рассказал, что неоднократно пытался вразумить украинского политика, передает РИА «Новости».

    «С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир», – подчеркнул президент.

    По словам политика, если бы советы были услышаны в 2022 году, сейчас бы не стоял вопрос о границах по линии соприкосновения или передаче оставшихся 13% территории Донбасса. Однако тогда конструктивные инициативы Минска проигнорировали.

    Кроме того, лидер Белоруссии призвал украинское руководство успокоиться и прекратить любые провокации. Он напомнил, что граждане республики желают скорейшего завершения конфликта точно так же, как и жители соседней страны.

    Ранее Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Месяцем ранее Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с главой киевского режима для обсуждения двусторонних отношений.

    Также Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

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    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    15 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Лукашенко предложил Путину и Зеленскому втроем обсудить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем – Лукашенко, Путин и Зеленский – и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта», – заявил глава государства в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что этот вопрос требует обязательного решения. Он напомнил, что подобная инициатива выдвигалась им уже давно, и это предложение остается актуальным.

    В конце мая Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры с участием Путина.

    Незадолго до этого Лукашенко сообщил о готовности лично встретиться с Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов.

    В прошлом году глава республики пригласил российского, американского и украинского лидеров в Белоруссию для мирного диалога.

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    15 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    Захарова предложила Польше «позориться до конца» и не лишать Зеленского награды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды.

    Дипломат обратила внимание на требования польской стороны к Украине переименовать воинское подразделение «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает ТАСС.

    В случае отказа Киева выполнить эти условия, решение об отзыве ордена Белого орла может быть озвучено после возвращения главы польского государства из поездки в США. «Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся», – предложила Захарова.

    По ее словам, эта награда должна остаться «несмываемым пятном» на репутации официальной Варшавы. Она также добавила, что новости из Польши отлично вписываются в популярный интернет-мем «Галя, у нас отмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о героизации экстремистов.

    Польский лидер Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Владимира Зеленского государственной награды.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла возмущение Варшавы действиями киевского руководства.

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    15 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Лукашенко заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта

    Лукашенко: Конфликт на Украине невозможно решить военным путем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кризис на Украине нельзя закончить силой, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «У конфликта на Украине нет военного решения», – сказал он во время интервью телеканалу Al Arabiya English, передает РИА «Новости».

    В ноябре прошлого года Лукашенко выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

    Месяцем ранее белорусский лидер предупредил об угрозе исчезновения украинской государственности.

    До этого глава государства отметил недопустимость поражения России.

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    15 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров пошутил, что неловко передавать привет Лукашенко от Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что ему неловко передавать белорусскому лидеру привет от Владимира Путина, потому что главы государств и так находятся в постоянном контакте.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сыронизировал по поводу передачи посланий от Владимира Путина, передает ТАСС. Дипломат пожал руку политику и выразил благодарность за теплый прием.

    «Привет от Владимира Владимировича передавать даже как-то неловко, вы ежедневно общаетесь», – сказал российский министр.

    В ответ Лукашенко с улыбкой подтвердил, что контакты происходят почти каждый день. Он пояснил, что в ближайшее время лидеры стран планируют встретиться для обсуждения нерешенных правительствами вопросов, которые традиционно требуют внимания на высшем уровне.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить проблемные вопросы с Владимиром Путиным.

    В мае лидеры двух стран по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил.

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    15 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Лукашенко предложил поэтапно ликвидировать ядерное оружие в мире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо избавить все страны мира от ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью.

    «Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире», – заявил Лукашенко каналу Al Arabiya, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский МИД поддержал идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы.

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    15 июня 2026, 15:15 • Новости дня
    Лавров пригрозил Западу последствиями за втягивание Белоруссии в конфликт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки западных стран и Киева втянуть Минск в противостояние обернутся для них серьезными последствиями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет воспользоваться моментом конъюнктурным для того, чтобы показать, какой он крутой», – заявил руководитель дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что Белоруссия остается верным союзником России, однако в боевых действиях участия не принимает. Он также оценил призыв главы МИД Бельгии Максима Прево не допустить альянса Москвы и Минска. По словам российского министра, такие заявления европейских политиков демонстрируют только их полное незнание истории.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского.

    Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк выступил с угрозами убийства в адрес белорусского президента.

    До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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