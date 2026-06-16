Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе

Tекст: Вера Басилая

По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

«Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.