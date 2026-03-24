Сообщивший о бедствии бомбардировщик В-52 сел на базе ВВС Британии

Стратегический ракетоносец B-52 приземлился в Британии после сигнала тревоги
Американский стратегический самолет B-52 совершил вынужденную посадку на аэродроме Фэрфорд после объявления аварийной ситуации в полете.
Воздушное судно начало снижаться и подавать специальные сигналы при приближении к военному объекту, передает РИА «Новости».
Траектория полета прервалась на подлете к полосе. Наземные средства слежения перестают видеть борт на высоте от 300 до 600 метров.
Начальная точка маршрута воздушного судна осталась неизвестной. Фэрфорд считается единственной базой в Европе, принимающей американские стратегические бомбардировщики.
Ранее отсюда совершались боевые вылеты для атак на Югославию и Ирак. В настоящее время аэродром используется для операций, связанных с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress подал сигнал бедствия в небе над Великобританией.
Ране британские власти ранее разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.
США перебросили на авиабазу Фэрфорд стратегические самолеты для участия в учениях.