Сообщивший о бедствии бомбардировщик В-52 сел на базе ВВС Британии

Стратегический ракетоносец B-52 приземлился в Британии после сигнала тревоги

Tекст: Мария Иванова

Воздушное судно начало снижаться и подавать специальные сигналы при приближении к военному объекту, передает РИА «Новости».

Траектория полета прервалась на подлете к полосе. Наземные средства слежения перестают видеть борт на высоте от 300 до 600 метров.

Начальная точка маршрута воздушного судна осталась неизвестной. Фэрфорд считается единственной базой в Европе, принимающей американские стратегические бомбардировщики.

Ранее отсюда совершались боевые вылеты для атак на Югославию и Ирак. В настоящее время аэродром используется для операций, связанных с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress подал сигнал бедствия в небе над Великобританией.

Ране британские власти ранее разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.

США перебросили на авиабазу Фэрфорд стратегические самолеты для участия в учениях.