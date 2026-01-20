Украинский суд назначил Януковичу 15 лет заочно по делу о завладении землей

Украинский суд назначил Януковичу 15 лет заочно по делу о завладении 17 га земли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский суд заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за завладение земельным участком площадью 17,5 га, пишет ТАСС со ссылкой на Телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Приговор огласила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины, уточнив, что участок находится на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области, а его стоимость превышает 22 млн гривен.

САП указывает, что в 2007 году Янукович, тогда занимавший пост премьер-министра, инициировал решения, приведшие к выводу участка из государственной собственности, а впоследствии – к передаче земли фирме, связанной с ним. Его сообщники оформляли выделение участков через приближенных лиц, которые затем меняли их назначение, что позволило передать землю нужной компании.

На участке в 2009–2011 годах построили гостинично-ресторанный комплекс, который, по данным САП, использовался Януковичем для личных нужд. Ведомство не называет фамилию бывшего президента в публикации, однако на фото к сообщению изображен Виктор Янукович. Приговор вступит в силу через 30 дней, если его не обжалуют.

Виктор Янукович возглавлял Украину с 2010 по 2014 год. В 2019 году его уже заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене, а также предъявили новое обвинение в связи с подписанием соглашения с Россией о продлении базирования российского флота в Севастополе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты и оставил в силе другой приговор Януковичу по делу о пересечении границы.

Подольский районный суд Киева вынес приговор Виктору Януковичу еще 28 апреля. Антикоррупционный суд Украины ранее конфисковал все имущество Януковича, включая пушку XIX века.