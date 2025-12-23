Daily Mail: Личность серийного убийцы по имени Зодиак установлена

Daily Mail: Личность Зодиака раскрыли спустя десятилетия расследований

Tекст: Мария Иванова

Серийный убийца Зодиак и преступник, виновный в убийстве американки Элизабет Шорт, известной как «Черная Георгина», были одним и тем же человеком, заявляет глава частного агентства Cold Case Consultants of America Алекс Бейбер, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал Daily Mail. По данным Бейбера, настоящее имя убийцы – Марвин Марголис.

В статье отмечается, что Бейберу удалось расшифровать два письма Зодиака – Z13 и Z32, что позволило ему связать личность преступника с убийством «Черной Георгины». Бейбер считает, что Марголис обладал медицинскими и военными знаниями, был знаком с искусством шифрования, а также владел трофейным японским штыком времён Второй мировой войны. Он добавил, что жертва Элизабет Шорт была знакома убийце.

Согласно расследованию, Марголис родился в Чикаго в 1925 году, служил санитаром на флоте в годы войны, где получил ранения и серьезные психические травмы. После службы он учился на медика и проводил вскрытия, а в 1947 году, после попадания в список подозреваемых по делу Элизабет Шорт, сменил фамилию на Меррилл и уехал из Лос-Анджелеса.

Бейбер заявляет, что среди работ Марголиса-Меррилла обнаружено изображение женщины по имени Элизабет с подписью «Зодиак», что можно трактовать как признание в совершении преступления. Все материалы, включая записки и рисунки, переданы на экспертизу для сравнения почерка, а Бейбер уверен, что при таких доказательствах полиции придется заново открыть старые дела.

Напомним, серийный убийца Зодиак стал известен серией жестоких преступлений в Калифорнии в 1960–1970-х годах: он приписывал себе убийство 37 человек, но его вина была доказана только в семи случаях. Убийство «Черной Георгины» произошло в 1947 году и до сих пор вызывает резонанс из-за своей особой жестокости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году следователи-энтузиасты The Case Breakers уже заявляли, что идентифицировали убийцу, известного как Зодиак, который совершил около 40 убийств в Сан-Франциско в 1960-е годы.

Советский и российский ученый-правовед, специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии, профессор Юрий Антонян объяснял, в чем состоят основные трудности розыска маньяков и серийных убийц.