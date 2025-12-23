Арестованный экс-глава СГБ Грузии подозревается в миллионных взятках и покровительстве кол-центрам оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В частности, по словам Генпрокурора Грузии Георгия Гваракидзе , Лилуашвили получил взятки в 1 миллион долларов от турецкого инвестора и примерно 555 тыс. долларов от грузинского бизнесмена за лоббирование их интересов в сфере энергетических проектов.

Уже находящийся под стражей экс-замминистра энергетики Ромео Микаутадзе, по данным следствия, выступал доверенным лицом в этих делах.

Также, по словам Генпрокурора, экс-глава СГБ покрывал мошеннические колл-центры, доходы от которых направлялись оппозиционным СМИ. За это он получил 1350000 долларов.

Кроме того, он содействовал незаконной деятельности бывшего руководителя Агентства по управлению детскими садами мэрии Тбилиси, получая за это незаконные вознаграждения, объемы которых не названы.

Адвокат Лилуашвили Роберт Григалашвили заявил, что экс-глава СГБ не ожидал задержания.

«Его вызвали на допрос, а потом взяли под стражу», – сообщил Григалашвили, отметив, что Лилуашвили доставлен в следственный изолятор близ Тбилиси.

По словам адвоката, скрываться от следствия Лилуашвили не намеревался.

После того, как около двух месяцев назад в доме Лилуашвили прошел обыск, тот находился все время на месте, сообщил адвокат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение 6 лет, задержан, об этом заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе.

Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.