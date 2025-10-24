80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Бывшего главу Ростова-на-Дону Логвиненко заподозрили в превышении полномочий
Против экс-главы городской администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», – приводит агентство слова собеседника.
Логвиненко работал в городской администрации с начала 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года он возглавлял администрацию города. В январе 2025 года Логвиненко досрочно ушел в отставку.
Напомним, в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко.