Норвегия объявила о старте программы борьбы с БПЛА за 150 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Норвегии запустили десятилетнюю программу по борьбе с беспилотниками стоимостью около 1,5 млрд крон, передает ТАСС. Лервик сообщил, что цель инициативы – постоянно внедрять инновации, проводить испытания и при необходимости расширять проект. По его словам, новая система позволит управлять разными средствами противодействия БПЛА с помощью единого оператора, что повысит эффективность обороны.

В настоящее время у сухопутных войск Норвегии есть три системы борьбы с беспилотниками, однако их работа осуществляется при поддержке полиции. Новая программа направлена на интеграцию всех средств в единую систему управления.

Министр обороны Норвегии Туре Саннвик отметил, что план по БПЛА может быть представлен в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов возле аэропорта. Дания и Норвегия начали расследование инцидентов с беспилотниками над аэропортами Копенгагена и Осло. Беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, прилетели со стороны Норвегии.