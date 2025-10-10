Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Норвегия объявила о старте программы борьбы с БПЛА за 150 млн долларов
Норвежские вооруженные силы намерены в течение 10 лет вложить 1,5 млрд крон (148,9 млн долларов) в создание единой системы борьбы с беспилотниками, заявил командующий сухопутными войсками страны Ларс Лервик.
По его словам, вооруженные силы Норвегии запустили десятилетнюю программу по борьбе с беспилотниками стоимостью около 1,5 млрд крон, передает ТАСС. Лервик сообщил, что цель инициативы – постоянно внедрять инновации, проводить испытания и при необходимости расширять проект. По его словам, новая система позволит управлять разными средствами противодействия БПЛА с помощью единого оператора, что повысит эффективность обороны.
В настоящее время у сухопутных войск Норвегии есть три системы борьбы с беспилотниками, однако их работа осуществляется при поддержке полиции. Новая программа направлена на интеграцию всех средств в единую систему управления.
Министр обороны Норвегии Туре Саннвик отметил, что план по БПЛА может быть представлен в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов возле аэропорта. Дания и Норвегия начали расследование инцидентов с беспилотниками над аэропортами Копенгагена и Осло. Беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, прилетели со стороны Норвегии.