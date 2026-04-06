Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15

Tекст: Вера Басилая

Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.