Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – утка

Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – очередная утка

Tекст: Алексей Дегтярев

Кремль воспринимает такие публикации из СМИ с Запада, как «очередные утки, очередные бездоказательные обвинения», сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в западной прессе «не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит».

Песков отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ.

Ранее, согласно заявлениям французской прессы, на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции произошли «массовые диверсии».