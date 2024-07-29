Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – утка
Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – очередная утка
Заявления о якобы российских атаках на французскую инфраструктуру во время Олимпийских игр в Париже ничем не обоснованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль воспринимает такие публикации из СМИ с Запада, как «очередные утки, очередные бездоказательные обвинения», сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что в западной прессе «не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит».
Песков отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ.
Ранее, согласно заявлениям французской прессы, на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции произошли «массовые диверсии».