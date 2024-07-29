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    29 июля 2024, 13:14 • Новости дня

    Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – утка

    Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – очередная утка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о якобы российских атаках на французскую инфраструктуру во время Олимпийских игр в Париже ничем не обоснованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль воспринимает такие публикации из СМИ с Запада, как «очередные утки, очередные бездоказательные обвинения», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в западной прессе «не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит».

    Песков отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ.

    Ранее, согласно заявлениям французской прессы, на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции произошли «массовые диверсии».

    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

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    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

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    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

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    28 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

    Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.

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    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

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    29 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    По сообщению пресс-службы, оргкомитет ОИ, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть тренировки по триатлону, так как уровень качества воды не дает гарантий безопасности спортсменов, передает ТАСС.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

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    29 июля 2024, 09:56 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады придумали способ спасти соревнования по триатлону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище, сообщили СМИ.

    Как сообщает портал sortiraparis.com, когда дождевая вода в больших количествах поступает в канализационную сеть, это повышает ее уровень в трубах, после чего стоки поступают в Сену, и в случае, если погода в Париже не улучшится, то соревнования по триатлону могут перенести на водный стадион «Вер-сюр-Марн», который будет использоваться для соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

    Издание отмечает, что существует и «план Б», по которому плавание из триатлона просто исключат, оставив лишь велогонку и бег.

    «Но прежде чем отказаться от плавания, соревнования сначала отложат на несколько дней в надежде, что ситуация улучшится. Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и надеяться, что течение Сены тоже успокоится», – сообщает портал.

    Ранее пресс-служба Олимпиады сообщила, что второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

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    28 июля 2024, 23:12 • Новости дня
    Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады

    Вице-премьер Словакии Тараба отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады

    Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, поэтому принято решение не участвовать в церемонии закрытия Игр, заявил вице-премьер Словакии Томаш Тараба.

    По его словам, он должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. Тараба объяснил, что не поедет на закрытие, потому что «эта Олимпиада всегда будет отвратительным символом извращенного упадка», который злоупотребил красотой спорта и сделал из этого «прогрессивный политический театр», передает ТАСС.

    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    29 июля 2024, 07:47 • Новости дня
    Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    AP News: Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады из-за того, что снявшегося с урнира Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, сообщили СМИ.

    Эбден до матча с Джоковичем в последний раз выступал в одиночном разряде два года назад. Как приводит слова Джоковича AP News, он не понимает этих правил, поскольку что они нелогичны, пишет «Чемпионат».

    «Честно говоря, не думаю, что это (создает) хороший имидж для (теннисного) спорта. В одиночном разряде было много запасных игроков, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Я этого не понимаю», – сказал Джокович.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

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    29 июля 2024, 00:01 • Новости дня
    Захарова нашла плюсы в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде

    Захарова отметила плюсы в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла положительные моменты в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде, отметив, что их «не покусают крысы».

    «Зато вас не покусают крысы, вы не подхватите кишечную палочку в Сене и вас не сведут с ума душевно нездоровые вурдалаки», – цитирует ТАСС Захарову.

    Она призвала «порадоваться» за президента Франции Эмманюэля Макрона, у которого все «идет по плану – триумф либерализма».

    Ранее Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей.

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    29 июля 2024, 02:20 • Новости дня
    Во Франции выросло число заболевших вирусом денге перед Олимпиадой

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти работают над тем, чтобы сдержать рост заражения вирусом денге во время Олимпийских игр в Париже, зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания, сообщил журнал Wired.

    Источник издания сообщил, что с 1 января по 30 апреля было зафиксировано 2 166 случаев заражения вирусом денге, также есть заболевшие корью. В связи с ростом числа заболевших и большом количестве гостей на Олимпиаду, власти пытаются ограничить потенциальную возможность распространения вируса, передает ТАСС.

    Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель клещевого энцефалита, гемморагической лихорадки и так далее. Он широко распространен в тропиках и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, его распространяют комары.

    Ранее во Франции выявили случай лихорадки Ласса.

    До этого сообщалось, что полчища крыс захватили школы во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.

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    28 июля 2024, 21:40 • Новости дня
    Неизвестные отправили главе МВД Франции письмо с вирусом чумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Франции было перехвачено письмо на имя главы МВД Франции Жеральда Дарманена, по предварительным анализам правоохранителей, письмо содержало вирус чумы, сообщила газета Le Figaro.

    Издание пишет, что конверт был обнаружен в Дижоне. Он содержал порошок черного цвета и письмо с оскорблениями, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, специалисты проводят анализ порошка. Результаты ожидаются в понедельник.

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    28 июля 2024, 15:30 • Новости дня
    Во Франции задержали экоактивистов по подозрению в подготовке акции против Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Франции задержали 44 активиста эко-движения Extinction Rébellion по подозрению в подготовке акции протеста против Олимпийских игр, сообщает издание Parisien.

    Отмечается, что в первом и шестом округе Парижа Управлением общественного порядка и дорожного движения (DOPC) были задержаны 44 активиста в возрасте от 24 до 36 лет, передает РИА «Новости».

    По данным издания, активисты собрались в субботу утром на акцию гражданского неповиновения под названием «Запретные игры», организованную по призыву экологического движения Extinction Rebellion.

    В грузовике, которым управлял один из активистов, полицейские обнаружили несколько тюков соломы, циновки, сгруппированные, соединенные брезентом и позволяющие образовать подобие вигвама, и 35 ведер с водой.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    29 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены

    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены перед Олимпиадой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о загрязнении в реке Сене в Париже, не позволившем провести там тренировочный заплыв триатлонистов, призвал решать экологические проблемы России.

    «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы», – сказал комментатор в беседе с РИА «Новости».

    Он призвал решать российские проблемы и отметил, что с триатлонистами во Франции «как-то сами разберутся».

    Ранее второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться 29 июля, отменили из-за загрязнения реки Сены. Сами соревнования пройдут 30 и 31 июля.

    Напомним, Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также заявила, что церемония была «красочной и оригинальной».

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    29 июля 2024, 13:07 • Новости дня
    МОК анонсировал церемонию вручения медалей американским фигуристам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония вручения золотых медалей американским фигуристам за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине пройдет 7 августа, сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    По его словам, церемония награждения после перераспределения медалей командных соревнований по фигурному катанию Олимпиады в Пекине пройдет в Парке чемпионов 7 августа, передает ТАСС.

    Ранее CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой.

    Напомним, CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

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