Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Массовые диверсии на телекоммуникационных объектах произошли во Франции
Le Parisien: Неизвестные устроили диверсии на телекоммуникационных сетях по всей Франции
Массовые диверсии осуществлены на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции, пишет газета Le Parisien.
По данным издания, в ночь на понедельник неизвестные перерезали кабели указанных операторов в департаментах Эро, Мез Бюш-дю-Рон, Од, Уаза и Дром. Всего зафиксировано 28 инцидентов, большинство из них затронули фиксированные линии связи, передает ТАСС.
Пока что никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Утверждается, что диверсия не повлияла на проведение Олимпийских игр.
Ранее движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов.