Архиепископ Кракова Ендрашевский: Церемония открытия Олимпиады в Париже оскорбила миллиарды христиан

Tекст: Дарья Григоренко

Ендрашевский резко раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. По его мнению, некоторые эпизоды мероприятия стали «вершиной агрессии, отсутствия всякого уважения и толерантности», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Zet.

Священнослужитель выразил глубокое возмущение тем фактом, что Олимпийские игры, призванные объединять людей, были использованы для оскорбления религиозных чувств огромного числа людей. Ендрашевский также задался вопросом, как такое возможно в стране с богатым христианским наследием, как Франция. Он напомнил слова папы римского Иоанна Павла II (1978–2005 гг.) об утрате Европой «памяти и христианского наследия».

Напомним, церемония открытия ОИ в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.



