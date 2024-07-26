Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.15 комментариев
Во Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа ж/д сообщения
Власти Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа ж/д сообщения
Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов TGV на нескольких линиях в день открытия Олимпийских игр, сообщает телеканал BFMTV.
«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о нескольких поджогах, совершенных минувшей ночью.
Согласно данным BFMTV, злоумышленники атаковали релейные шкафы и кабели, что вызвало серьезные сбои на трех линиях высокоскоростных поездов TGV. В результате многие поезда были задержаны или отменены, что затронуло около 800 тыс. пассажиров.
Власти Франции квалифицировали произошедшее как саботаж.