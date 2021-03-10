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10 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Global Look Press
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    Роскомнадзор обрушил акции Twitter

    Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны    10 марта 2021, 20:15
    Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?

    В среду утром Роскомнадзор объявил о начале новой для нашей страны процедуры – искусственного замедления трафика социального сервиса микроблогов Twitter. Замедление коснулось всех мобильных и половины стационарных устройств. Как пояснило ведомство, такое решение вызвано отказом сети удалять твиты с призывами к суициду, с детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.

    Как пояснил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовой информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. По его словам, при выборе механизма воздействия на Twitter, Роскомнадзор исходил из необходимости минимизировать неудобства для рядовых пользователей этого сервиса.

    Если же сервис продолжит бойкотировать требования российских законов, то «меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки), предупредили в ведомстве.

    Власти начали диалог с Twitter о необходимости соблюдения российских законов еще в 2017 году. За это время Роскомнадзор направил администрации сервиса свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, однако к утру среды более трех тысяч таких материалов остались на портале, сообщает «Коммерсантъ». Среди них – и более двух с половиной тысяч публикаций с адресованными несовершеннолетним призывами к самоубийству. 450 публикаций содержат детскую порнографию, 149 – информацию об использовании наркотиков.

    Переполнившей чашу терпения Роскомнадзора последней каплей, судя по всему, стал отказ Twitter убрать материалы с призывами к подросткам совершить массовый суицид 3 марта. Активное распространение такой информации фиксировалось в сети с конца февраля и стало в итоге предметом внимания Следственного комитета России. При этом, в отличие от Twitter, другие интернет-платформы, особенно TikTok, пошли навстречу Роскомнадзору, оперативно удалив контент подобного содержания – 94,4% видео были стерты еще до подачи жалобы, а 91,9% – в течение 24 часов после ее поступления.

    По словам руководителя Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, члена Общественной палаты России Дениса Заварзина, Twitter стал одним из лидеров антирейтинга интернет-платформ по борьбе с распространением деструктивного контента. «Роскомнадзор вырабатывает эффективный механизм воздействия на те платформы, которые не выполняют законные требования, – пояснил Заварзин. – Если Twitter и дальше будет отказываться исполнять свои обязанности, его работа будет замедляться. Но если он исправит ситуацию, то доступ к ресурсу будет открыт на 100%».

    По словам другого члена Общественной палаты Никиты Данюка, Twitter превратился в инструмент манипуляции общественным мнением и даже сознанием. «Более того, внешние силы используют его целенаправленно, чтобы добиваться своих политических целей. К примеру, используя «твиттер-фейсбучные» технологии мобилизации, можно достаточно эффективно радикализировать протест», – объяснил собеседник. 

    «Вместо того, чтобы заниматься безопасностью своих же пользователей, Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств, – продолжил эксперт. – Это происходит несмотря на то, что социальные сети – это частные корпорации, которые в своей основе руководствуются исключительно жаждой прибыли».

    «Эти компании не заботятся об интересах общества или государства. Они действуют нагло и бесцеремонно. Наша страна не имеет морального права не обращать внимание на подобного рода вызывающие действия интернет-площадок и не принимать мер. Действующее российское законодательство предусматривает штрафные санкции, но, к сожалению, Twitter не боится этих штрафов – они мизерные», – отметил политолог.

    Да и ранее наложенные штрафы этот сервис не платит, напоминает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

    «Уже больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы за отказ от локализации персональных данных россиян. Twitter совершил большое количество нарушений, связанных с публикацией деструктивного контента – детской порнографии, призывов к самоубийствам. При этом он никак не реагировал на все предупреждения о необходимости удаления противоправного контента, которые неоднократно ему выносились», – считает Журавлев. «Кроме того, и Госдума, и Совет Федерации несколько раз приглашали к диалогу соответствующие IT-платформы, однако ни на одной из этих встреч представители Twitter не присутствовали. Это тоже указывает на поведение платформы, не позволяющее вести с ней конструктивный диалог», – уверен эксперт. 

    «Сегодня, когда все меры предприняты и диалог исчерпан, шаг Роскомнадзора оказался единственным способом для принуждения этой платформы к исполнению законных требований государства. Twitter следует выплатить штраф, удалить противоправный контент, и только после этого он сможет осуществлять свою работу в нормальном режиме», – подчеркнул Журавлев. 

    «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны.

    Другие социальные сети закрывать для Рунета не планируется, поскольку они поддерживают контакт с российскими властями. Об этом в среду заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    «Работающие в России соцсети не должны готовиться к блокировке, блокировать их никто не планирует. «Твиттер» попал под замедление трафика, потому что категорически отказывается не только выполнять российские законы, но даже вести по этому поводу диалог», - написал Горелкин в своем телеграм-канале. Парламентарий назвал позицию сервиса относительно диалога с властями РФ «уникальной в своей радикальности» подытожил:

    «Все другие соцсети поддерживают контакт с российскими ведомствами и с разной степенью успеха диалог выстраивают. Для их блокировки причин нет».

    «Некоторые IT-платформы постоянно не платят штрафы и вообще игнорируют российские судебные решения, апеллируют к тому, что они работают в другой юрисдикции. Так, происходит с Twitter. Это уже систематическая история», – возмущалась днем ранее в интервью газете ВЗГЛЯД еще один член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Это можно расценивать как плевок в сторону России со стороны этих платформ: не хотим, и не будем соблюдать ваши законы. Надо как-то реагировать на это. Мы уже оказались в крайней ситуации», – говорила эксперт.

    1 февраля в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей, благодаря которому в этой сфере у государственного регулятора появились новые правовые возможности. «Один раз тормознуть им скорость трафика, – и посмотрим, как это сработает. Вряд ли IT-платформы захотят терять такой рынок, как российский», – считает Мизулина.

    Тем временем, в среду вечером бумаги Twitter подешевели более чем на 2% на бирже в США – после распоряжения провайдерам в РФ о частичном замедлении работы сети. Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 19.23 мск стоимость акций этого сервиса снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в целом прибавлял примерно на 0,4%.

    Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании – социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско в Калифорнии.


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