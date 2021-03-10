Юрист указал на правовой нигилизм сервиса Twitter

«Сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства. Это происходит достаточно давно: например, уже больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя решение Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter в России из-за неудаления противоправного контента.

«Сегодня сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства. Это происходит достаточно давно: например, уже больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы за отказ от локализации персональных данных россиян. Помимо этого, Twitter совершил большое количество нарушений, связанных с публикацией деструктивного контента – детской порнографии, призывов к самоубийствам. Таким образом, по совокупности всех нарушений Twitter находится на первом месте среди интернет-платформ, а значит, примененные к нему меры полностью обоснованы», – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Собеседник напомнил о том, что Twitter долгое время никак не реагировал на все предупреждения о необходимости удаления противоправного контента, которые неоднократно ему выносились. «Кроме того, и Госдума, и Совет Федерации несколько раз приглашали к диалогу соответствующие IT-платформы, однако ни на одной из этих встреч представители Twitter не присутствовали. Это тоже указывает на поведение платформы, не позволяющее вести с ней конструктивный диалог», – считает эксперт.

Юрист добавил, что такая ситуация с Twitter происходит не только в России. «Все началось в США, где платформа заблокировала аккаунт тогда еще действующего президента Дональда Трампа. Свое решение Twitter объяснял положениями из собственного пользовательского соглашения. То есть получается, что правила отдельной IT-платформы сегодня стали важнее национального законодательства, а юридически это совершенно неправильно. Таким образом Twitter проявляет настоящий правовой нигилизм», – подчеркнул Журавлев.

«Потому сегодня, когда все меры предприняты и диалог исчерпан, шаг Роскомнадзора по отношению к Twitter является единственным способом для принуждения этой платформы к исполнению законных требований государства. Twitter следует выплатить штраф, удалить противоправный контент, и только после этого он сможет осуществлять свою работу в нормальном режиме», – заключил эксперт.

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.