Эксперт: Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств

«Twitter – это инструмент манипуляции общественным мнением и даже сознанием. С его помощью внешние силы радикализируют протесты», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк, комментируя решение Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter в России.

«Мера, предпринятая Роскомнадзором, абсолютно правильная, актуальная и достаточно эффективная. Это своего рода прецедент – сигнал всем представителям крупных IT-компаний, что Россия жестко стоит на позиции безальтернативности выполнения своих законов», – сказал член Общественной палаты Никита Данюк.

По его словам, «Twitter – это инструмент манипуляции общественным мнением и даже сознанием». «Более того, внешние силы используют его целенаправленно, чтобы добиваться своих политических целей. К примеру, используя «твиттерно–фейсбучные» технологии мобилизации, можно достаточно эффективно радикализировать протест», – объяснил собеседник.

«Вместо того, чтобы заниматься безопасностью своих же пользователей, Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств, – продолжил эксперт. – Это происходит несмотря на то, что социальные сети – это частные корпорации, которые в своей основе руководствуются исключительно жаждой прибыли».

«Эти компании не заботятся об интересах общества или государства. Они действуют нагло и бесцеремонно. Наша страна не имеет морального права не обращать внимание на подобного рода вызывающие действия интернет-площадок и не принимать мер. Действующее российское законодательство содержит в себе штрафные санкции, но, к сожалению, Twitter не боится этих штрафов – они мизерные», – заключил политолог.

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.