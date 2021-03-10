Эксперт: Twitter стал одним из лидеров антирейтинга по борьбе с деструктивным контентом

«Twitter не отреагировал и не объяснил свое бездействие. Возможно, они не видят в деструктивном контенте никакой угрозы для детей и молодежи, но мы как государство должны на это отвечать», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Денис Заварзин, комментируя решение Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter в России из-за неудаления противоправного контента.

«Меры, принятые Роскомнадзором по отношению к Twitter, действительно эффективны. Саморегулирование социальных сетей введено в России на законодательном уровне, но эта платформа не выполняет свои обязанности и даже не открывает свое представительство на территории нашей страны. Поэтому работа Twitter будет замедлена до тех пор, пока они не начнут реагировать на законные требования государства», – сказал руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты России Денис Заварзин.

Собеседник также отметил, что Twitter стал одним из лидеров антирейтинга интернет-платформ по борьбе с распространением деструктивного контента. «Например, 3 марта TikTok сразу удалил все ролики, которые, как предполагалось, пропагандируют суицидальные действия. Twitter же на это не отреагировал и не объяснил свое бездействие. Возможно, они не видят в таком контенте никакой угрозы для детей и молодежи, но мы как государство должны на это отвечать», ­– считает Заварзин.

«Роскомнадзор и раньше имел возможность блокировать деструктивный контент или оправлять запросы на его блокировку. Теперь эта функция передана самим социальным сетям. Однако в данный момент Роскомнадзор вырабатывает эффективный механизм воздействия на те платформы, которые не выполняют законные требования. В случае, если Twitter и дальше будет отказываться исполнять свои обязанности, его работа будет замедляться. Но если он исправит ситуацию, то доступ к ресурсу будет открыт на 100%», – заключил собеседник.

Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.

В среду 3 марта сервис TikTok заявил, что оперативно удаляет видеоконтент, связанный с самоубийствами или причинением себе вреда. По сообщению компании, 94,4% видео были удалены еще до подачи жалобы, а 91,9% в течение 24 часов.

Напомним, по данным Роскомнадзора, 24 февраля в TikTok началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. По состоянию на 22:00 25 февраля, один ролик с призывом совершить массовое самоубийство в конкретную дату собрал более 432 тыс. просмотров.