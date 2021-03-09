Эксперт: Штрафы для IT-гигантов за нарушение законов РФ пора повысить до общемирового уровня

Западные социальные сети оперативно удаляют посты в «группах смерти», но не торопятся блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях, заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Эта избирательность, полагает она, говорит о том, что эти соцсети преследуют в России не коммерческие, а политические цели.

«Некоторые IT-платформы постоянно не платят штрафы и вообще игнорируют российские судебные решения, апеллируют к тому, что они работают в другой юрисдикции. Так, происходит с Twitter. Это уже систематическая история, – возмущается член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. – Это уже можно расценивать как плевок в сторону России со стороны этих платформ: не хотим, и не будем соблюдать ваши законы. Надо как-то реагировать на это. Мы уже оказались в крайней ситуации».

Правда, администрации не всех сетей ведут себя подобным образом, оговаривается эксперт, – с некоторыми Роскомнадзору все же удалось быстро договориться. «По его требованию и TikTok многое блокировал, и ВКонтакте, и Telegram, однако далеко не все. Недавно я открывала TikTok и без особых усилий тут же нашла те старые ссылки, которые мы давно уже рекомендовали к блокировке», – сообщила Мизулина.

«Когда возникла опасность массовых суицидов 3 марта, то нужно отдать должное: не только сам Роскомнадзор активно пресекал призывы организаторов «групп смерти», но и сами платформы очень активно удаляли подобный контент. А главное: они блокировали и хэштеги. Когда пользователь кликал на определенный тэг, то в ответ вылезало предупреждение: позвоните в службу психологической помощи», – рассказала эксперт. Однако, в том, что касается призывов на несанкционированные митинги, администрации многих сетей блокировать эти хэштеги не торопятся, недоумевает она.

«Как видите, по каким-то видам информации они занимаются модерацией, а по каким-то – не хотят заниматься. Почему? Это наводит нас на мысль, что администраторы преследуют какие-то свои не коммерческие цели, а политические цели. А если это политические цели, тогда, естественно, никакой механизм штрафов работать не будет. Тогда придется принудительно снижать им трафик или даже закрывать к ним доступ совсем», – предлагает Мизулина.

«Один раз тормознуть им скорость трафика, – и посмотрим, как это сработает. Вряд ли IT-платформы захотят терять такой рынок, как российский. Если же говорить о штрафах за такие нарушения, то, конечно, их надо повышать до общеевропейского, общемирового уровня, потому что, например, в Австрии штрафы от 500 тысяч евро до 10 миллионов евро, в Германии от 500 тысяч до 50 миллионов евро, – напомнила собеседница. – Так что нам есть куда двигаться в этом направлении. Нужно в этом плане реформировать законодательство».

Как полагает директор Лиги, следует добиваться открытия филиалов онлайн-платформ в России: «Они должны открывать юридические лица на нашей территории. Тогда они будут открыто работать в нашем правовом поле, платить налоги, исполнять все требования закона», - сказала Мизулина.



Благодаря недавно принятому пакету законов в этой сфере у государственного регулятора появились новые правовые возможности в этой сфере, добавила она. «Вот администраторы Facebook на днях в очередной раз цензурировали российских пользователей по непонятным критериям. Роскомнадзор обладает теперь техническими возможностями воздействия на эту и подобные платформы. Мы считаем, что и на данном этапе можно уже хотя бы однократно их применить», – предлагает Мизулина. По ее мнению, пора снизить для нарушителя скорость трафика на территории России.

Как сообщил во вторник «Интерфакс», в мировой суд Москвы поступило 12 протоколов об административном правонарушении со стороны Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которые не удалили контенты с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции. В суде уточнили, что это два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok, и по три протокола в отношении Facebook, Twitter, и Google.

В отношении компаний составлены протоколы по статье КоАП о неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Заседания по рассмотрению административных протоколов пройдут 2 апреля.

Ранее в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор пообещал оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube, – за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц – от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.