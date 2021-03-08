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8 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Для западных соцсетей придумали трехступенчатое наказание за атаки на Россию

Facebook счет публикацию газеты ВЗГЛЯД ложной, так как она противоречит мнению украинского сайта Алина Деева/ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали угрозой национальной безопасности страны тот акт цензуры, которой администрация Facebook подвергла аккаунты российских изданий, в том числе газеты ВЗГЛЯД. Соцсеть сочла, что пользователи не должны быть в курсе данных ФСБ о задержании проукраинских нацистов. В МИД призвали урегулировать работу цифровых гигантов в России. Но как принудить западные IT-компании к уважению наших законов? Подробности...
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PIXSELL/PA Images/ТАСС
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Антон Крылов, журналист
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    Facebook счет публикацию газеты ВЗГЛЯД ложной, так как она противоречит мнению украинского сайта    8 марта 2021, 19:10
    Фото: Алина Деева/ВЗГЛЯД
    Текст: Михаил Мошкин

    В Госдуме назвали угрозой национальной безопасности страны тот акт цензуры, которой администрация Facebook подвергла аккаунты российских изданий, в том числе газеты ВЗГЛЯД. Соцсеть сочла, что пользователи не должны быть в курсе данных ФСБ о задержании проукраинских нацистов. В МИД призвали урегулировать работу цифровых гигантов в России. Но как принудить западные IT-компании к уважению наших законов?

    Российские парламентарии предложат законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российской прессы в западных соцсетях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он оценил блокировку администраторами Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий и агентств.

    «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – констатировал председатель нижней палаты российского парламента.

    Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула: решение Facebook указывает на то, что в России необходимо вводить регулирование для работы гигантов интернет-бизнеса.

    В воскресенье в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, а также ведущими российскими агентствами – РИА «Новости», Sputnik и ТАСС. Блокировке, в том числе, подверглась публикация в аккаунте ТАСС в Facebook.

    В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» («Маньяки. Культ убийц»). Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Еще раз отметим: StopFake – не госструктура, а один из сайтов в украинской блогосфере, который позиционирует себя как гражданский проект по «противодействию кремлевской пропаганде».

    Правда, в числе источников финансирования StopFake американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (финансируемый Конгрессом США), посольство Великобритании в Киеве, а также американская неправительственная организация «Атлантический совет» (признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры).

    По жалобе StopFake блокировке подверглось оповещение ФСБ о пресечении деятельности радикальной группировки неонацистского толка. На это обстоятельство указал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

    «Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов, – цитировал Пискарева ТАСС. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться». По мнению депутата, действия администраторов соцсети были «не просто грубым актом цензуры, но прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны».

    Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских сетевых и офлайновых изданий, констатируют в МИД. «Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», – отметила Захарова.

    Как в свою очередь напомнил спикер Госдумы Володин, не только наша страна, но и Австралия, Индия, Италия и другие страны мира столкнулись «с беспределом глобальных IT-компаний», и принимают меры для противодействия такому давлению. Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета».

    «После того, как блокировке в Facebook подверглись записи в аккаунтах ведущих российских СМИ, не может быть иного выхода, кроме принятия закона, который обяжет все эти интернет-площадки с количеством пользователей в России от 500 тысяч и выше открывать представительства в России», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Между прочим, под это требование может попасть и новомодная соцсеть Clubhouse», – добавил собеседник.

    «В конце прошлого года был принят закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ, который стал ответом то, как поступали западные соцсети и другие IT-платформы в отношении российских граждан и СМИ», – напомнил Александр Журавлев, глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

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    Но проблема, по мнению Журавлева, в ответственности – на сегодня те штрафы, которые установлены законом, фактически не побуждают соцсети соблюдать российские законы. «Поэтому необходимо задуматься о новых действенных способах, которые могли бы побудить к этому Facebook и иные соцсети и платформы», – подчеркнул собеседник.

    «Администраторы Facebook утверждают, что у него есть совет по модерации контента, к которому они обращаются. Но мы ни разу не видели, чтобы этот совет был задействован, и им было вынесено какое-то решение – мы не видели этого ни в случае цензуры аккаунта Трампа, ни в случае цензуры российских СМИ. Следовательно, данный институт не работает», – констатировал юрист. Пробел в законодательстве образовался из-за того, что многие IT-платформы не имеют юридической регистрации на территории России, добавил Журавлев. «Нужно законодательно добиться либо цифрового присутствия – так называемого цифрового представительства, либо открытия дочерних предприятий зарубежных интернет-компаний», – полагает эксперт АЮР.

    По мнению Малькевича, представительства иностранных IT-площадок должны возглавлять граждане России, эти структуры должны действовать в нашем правовом поле, и должны быть готовыми взаимодействовать с российскими официальными структурами по всем спорным вопросам.

    «Если этого не будет происходить, в действие должен вступать в силу трехступенчатый механизм, аналогичный тому, что действует в Турции.

    Первое – блокировка финансовых транзакций за рекламу. Не хочешь выполнять наши законы – не имеешь право здесь зарабатывать и наживаться. Второе – замедление трафика, и третья мера – полная блокировка. Это последовательные шаги, к которым должны «подвязываться» штрафы за нарушение российских законов. Все абсолютно просто, понятно, прозрачно. Другого пути здесь нет».

    Журавлев также указывает на то, что основной доход в России зарубежные соцсети, видеохостинги и иные платфромы получают за счет рекламы, а по сути «за счет персональных граждан наших граждан». «Может быть введен запрет на размещение рекламы на интернет-площадках госорганов и компаний с государственным участием», – считает юрист АЮР.

    Как рассказал Малькевич, Общественная палата настаивает на необходимости дополнительно прояснить вопрос: на основании чего модерированием контента в Рунете (где присутствуют десятки, если не сотни миллионов пользователей) занимаются зарубежные организации, настроенные тенденциозно и враждебно по отношению к нашей стране, не понимающие внутренних российских реалий. «Совершенно очевидно, что подобную практику нужно менять. Время каких-то уговоров, переговоров, писем, предложений посидеть за круглым столом давно прошло, – уверен собеседник. – Разговор нужно вести только с позиции силы».

    Ранее Малькевич, комментируя блокировку новостей газеты ВЗГЛЯД и других российских СМИ по жалобе StopFake, отметил, что российские власти должны сформулировать вопрос: «На основании чего организация с сомнительной славой и плохой репутацией, которая находится на Украине, выступает в роли «эксперта» компании Facebook и проверяет контент на территории огромной России?».


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